به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت وفاق اسلامی بحرین، با ارسال پیام از زندان «جو»، از مشارکت‌کنندگان در ناوگان جهانی «الصمود» و اقدام انسانی و شریف آنان در مقابله با تجاوز به غزه تقدیر کرد.

شیخ علی سلمان در نامه‌اش تاکید کرد: بی‌تردید مشارکت شما در این ناوگان، اقدامی شریف و انسانی است که نشان می‌دهد انسانیت زنده است و انسان‌ها همچنان به هم‌نوع خود مهر می‌ورزند؛ زیرا هنگامی که انسان شاهد نقض کرامت انسانی برادر خود باشد، فطرت و وجدان او برای یاری مظلوم بیدار می‌شود.

دبیرکل جمعیت وفاق اسلامی بحرین در ادامه افزود: اقدام شرکت‌کنندگان در این ناوگان، از نظر تمامی ادیان، شرایع و عرف‌های انسانی عملی ارزشمند و زیبا و گواهی روشن بر زنده بودن وجدان بشری است.

شیخ علی سلمان در ادامه اظهار داشت: امیدواریم این موج همبستگی و همدلی، موج به موج، ادامه یابد تا این مصیبت و رنج مردم غزه پایان یابد و نسل‌کشی آنها متوقف شود.

