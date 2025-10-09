به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مستند «هفت روز تا وصال»؛ روایتی نزدیک از هفت روز پایانی زندگی پربرکت شهید سید هاشم صفیالدین، جمعه ۱۸ مهرماه حوالی ساعت ۱۵ از شبکه دو پخش میشود.
این مستند، روایتی عمیق و انسانی از واپسین روزهای حیات شهید صفیالدین، پس از دبیرکلی حزبالله لبنان است.
هفت روز تا وصال، تهیه شده در بنیاد مکتب حاجقاسم است. محمدباقر شاهین از مستندسازان برجسته کشور، کارگردان این اثر است که تلاش کرده با بهرهگیری از روایتهای دستاولِ یاران، همراهان و نزدیکان شهید صفیالدین، تصویری جذاب از شخصیت، ایمان، صلابت و تدبیر این شهید مظلوم در مسیر جهاد و مقاومت بویژه در مدت کوتاه مسئولیت دبیرکلی حزبالله ارائه دهد.
