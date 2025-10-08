به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نوار غزه دیگر صرفاً میدان جنگ نیست، بلکه به گورستان رویاهای کودکان تبدیل شده است. در حالی که جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه وارد دومین سال خود میشود، آمارها از فاجعهای انسانی حکایت دارند.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) با اعلام اینکه بهطور میانگین «هر ۱۷ دقیقه یک کودک یا کشته یا نقص عضو میشود»، این وضعیت را تکاندهنده توصیف کرده است. کودکان فلسطینی بارها آواره یا یتیم شدهاند و علاوه بر گرسنگی شدید، از دسترسی به نیازهای حیاتی، از جمله دستگاههای انکوباتور که برای نوزادان نارس توقیف شدهاند، محروم ماندهاند. این اعداد، گویای عمق وحشتی است که نسل آینده فلسطین در معرض آن قرار گرفته است.
ریکاردو پیرس، سخنگوی یونیسف، در نشست خبری سازمان ملل متحد در ژنو گفت: نزدیک به ۲ سال است که کودکان سنگینترین بها را در این بحران پرداخت کردهاند.
سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل با اعلام اینکه «بهطور میانگین هر ۱۷ دقیقه یک کودک یا کشته یا نقص عضو میشود»، این آمار را «غیرقابل قبول» و «تکاندهنده» توصیف کرد.
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، وی در دومین سالگرد جنگ رژیم اسرائیل علیه غزه تاکید کرد که کودکان در حال تحمل آسیبهای شدید جسمی و روانی هستند، بارها یتیم یا آواره شدهاند و در معرض «وحشتهایی قرار گرفتهاند که هیچ کودکی هرگز نباید شاهد آن باشد یا تجربه کند.»
این سخنگو خاطرنشان کرد که یونیسف از تلاشهای آمریکا برای صلح استقبال میکند اما هشدار میدهد که بمباران و حملایت هوایی در شمال و جنوب غزه ادامه دارد.
این نهاد سازمان ملل متحد همچنین نسبت به ممانعت مکرر از دسترسی بشردوستانه هشدار داد. پیرس گفت: دستگاههای انکوباتور نوزاد و تنفس مصنوعی که برای نوزادان نارس بهشدت مورد نیاز هستند، توقیف شدهاند.
او با اشاره به اینکه از هر پنج نوزاد در غزه، یک نوزاد نارس به دنیا میآید، گفت: ما در مورد کودکانی صحبت میکنیم که برای زنده ماندن از ماسک اکسیژن استفاده میکنند.
بر اساس این گزارش، این نهاد با وجود درخواستهای مکرر، هنوز در انتظار دریافت مجوز برای انتقال تجهیزات پزشکی حیاتی از شمال به جنوب غزه است.
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانیهای عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شدهاند.
یونیسف پیشتر در گزارشی با اشاره به اینکه ۱۳ هزار کودک در غزه از سوءتغذیه شدید رنج میبرند اعلام کرده بود که در ماه اوت (مرداد ـ شهریور) نرخ سوءتغذیه کودکان در غزه به سطحی فراتر از رکورد ماه ژوئیه (تیر ـ مرداد) رسیده است.
