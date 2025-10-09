سروده «سیدعبدالله حسینی» برای پیروزی مردم قهرمان فلسطین بر رژیم صهیونیستی

خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی:

«حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالله حسینی» رئیس مرکز اسلامی آفریقای جنوبی، قطعه شعری را به مناسبت پیروزی مردم فلسطین بر رژیم صهیونیستی و توافق آتش بس در غزه سروده است که به خوانندگان ابنا تقدیم می شود:

با تبریک به جهان اسلام، مردم آزاده جهان و ملت مظلوم و مقاوم و قهرمان فلسطین، این پیروزی شیرین را به مظلومیت غزه که سرانجام اراده خودرا بر اسرائیل تحمیل کردند تبریک می‌گویم.

در صبح پیروزی مردم غزه جای هنیه و نصرالله و یحیی و محمد سنوار و محمد ضیف خالی است که این پیروزی تاریخی را جشن بگیرند.



در خلیج عدن خبر هایی است

ساحل سرخ غزه طوفانی است

از یمن میرسد شمیم اویس

بوی عطر اویس رحمانی است

حشمت هاشمی هویدا گشت

هاشم‌ از غزه سر بر آورده است

سفر سخت سنگ تا صاروخ

سنگ در غزه پر در آورده است

بعد هفتاد سال استعمار

غزه سیلی زده به اسرائیل

که خداوند کرده در شانش

لیسوئوا وجوهکم نازل

قبله در قید و قدس در زنجیر

غزه آبستن شقاقی هاست

شهر ویران شده است اما باز

شاهد رستن اقاقی هاست

تلفات یهود سنگین است

گله گله گراز می میمیرند

حرمله مسلکان صهیونیست

کودکان را نشانه میگیرند

نهری از خون بحر ها جاریست

غزه از درد میزند فریاد

با گلوی بریده میگوید

نهر تا بحر میشود آزاد

ابن سعد زمان نتانیاهو

و ترامپ آن یزید بیدین است

به سما رفته خون اصغر ها

افق شهر غزه رنگین است

بعد هفتاد سال ظلم و ستم

سنگ بر ساغر ستم خورده است

روح سردار میدهد فرمان

نقشه شوم شان بهم خورده است

غزه یعنی حماسه پیروز

شهر خون وشهادت و ایثار

غزه یعنی مقاومت تا نصر

غزه یعنی بزرگ پرچمدار

ایستاده درختوار صبور

بر چکاد مقاومت غزه

دشمنت را زپا در آوردی

ای نماد مقاومت غزه

غزه عزت و عدالت و عشق

راه سرخت دوام خواهد یافت

شهر زخمی صبور باش بایست

زخم تو التیام خواهد یافت

گرچه مه در "محاق" غیبت رفت

افق شرق وغرب تاریک است

"متواتر" ترین خبر اینست

که ظهور ستاره نزدیک است

از "جنین جریح" تا "غزه"

گشته برپا قیامتی دیگر

چشم در راه ماندگان ظهور

اینک اینک علامتی دیگر

"حمره مشرقیه" عشق است

در افق پرتوی که یافته نشر

دل به قرآن شبی "تفأل" زد

گفت "والفجر ولیال عشر"

ازاذل گوییا که در تقسیم

عشق کارش به ما محول شد

"مختصر" بود اصل نسخه عشق

با حواشی ما "مطول" شد

چارده قرن گر ز"قتل" گذشت

تا به اکنون غریق غم هستی

بر سر"عمامه سیه" داریم

زانکه از "اولیای دم" هستیم

سرسپرده به دست اولوالامر

دور این انقلاب پیچیدم

تا که روزی بدارم آویزند

بر سر خود طناب پیچیدم

ما ولبیک بر "ندای بعید"

جز من وتو کسی "منادی" نیست

چون جماعت شود "اقامه" دگر

خیر در خواندن "فرادی" نیست

خوش درخشیده ایم واین "اشراق"

"خصم" مارا به رغم "خیشوم" است

ساقیا از فراق می مردیم

تا بکی این "رحیق مختوم" است

غرب "نصف النهار مبدا" نیست

به "گرینویچ" اعتماد مکن

مقصد امروز"مسجد الاقصی" است

"نص" رسیده است "اجتهاد" مکن

کعبه را کرده ایم "نصب العین"

شعرهامان تمام آئینی است

از ره مکه منحرف شده اید

زانکه قبله نمایتان چینی است

آشکارا هلال روشن را

در افق کرده ایم "استهلال"

لشکر فاتح خمینی را

فتح قدس است "منتهی آلامال"

می شود طالع آفتاب ازغرب

با افول ستاره داود

روز "فتح المبین" خون آنروز

روز"رضوان" شیعه خواهد بود

شعله های مقاومت برپاست

از میادین غزه تا بغداد

نصر پرچم زده است در بیروت

در یمن عشق میزند فریاد

آنچنان که خمینی ما گفت

عاقبت صهیونیسم خواهد مرد

پرچم این رژیم غاصب را

صرصر انتفاضه خواهد برد

همه آماده ایم و جان بر کف

"لشکر قدس" را امیر کجاست

برسان "فاعل مقدر" را

ای خدا"مرجع ضمیر" کجاست

چقدر این کسوف طول کشید

تا بکی این "ضمیرمستتر" است

نه فقط اهل عشق منتظرند

که خداوند نیز "منتظر" است

باکی از مرگ نیست. در این راه

پیش عشاق مرگ مقهور است

جز شهادت مباد قسمت ما

مرگ از آستان ما دور است

رهبرم در جهاد لب تر کن

تر کنم تا که خاک را با خون

چارده قرن میکشم آقا

انتظار نبرد با صهیون

رهبرم گوشه جبین خم کن

تا کنم جان خویش قربانی

چفیه بر دوش ودست بر ماشه

این همه قاسم سلیمانی

سید عبدالله حسینی

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸