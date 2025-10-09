حاجی میرزایی: اقامه نماز مفهومی فراتر از خواندن نماز و ناظر به اقامه عدل، تقوا و وحدت است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور امروز پنجشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در سیودومین اجلاسیه سراسری نماز کشور که در رشت برگزار شد، با ابلاغ سلام و پیام آقای دکتر پزشکیان، رئیسجمهور به حاضران، اظهار کرد: مانند سال گذشته که به دلایلی این توفیق حاصل نشد، بنده از جانب ایشان خدمت همه عزیزان و بزرگواران خدا قوت عرض میکنم و از خداوند میخواهم توفیق الهی رفیق راه همه کسانی باشد که برای اشاعه فرهنگ نماز در کشور تلاش میکنند.
وی با تجلیل از حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، افزود: بیش از پنجاه سال است که افتخار شاگردی ایشان را دارم؛ شخصیتی که با سوز، اخلاص و دغدغهمندی، عمر پر برکت خود را وقف ترویج معارف نماز و قرآن کرده و همواره خود را «مسئول واجبات فراموششده» میداند.
حاجیمیرزایی همچنین از امام جمعه محترم رشت، استاندار گیلان، فرماندهان نظامی و انتظامی و همه دستاندرکاران برگزاری اجلاس تقدیر کرد و گفت: این گردهمایی فرصت ارزشمندی است تا نقشها و مسئولیتهای خود را در زمینه اقامه نماز مورد بازبینی قرار دهیم و کیفیت ادای این وظیفه الهی را ارتقا بخشیم.
اقامه نماز، اقامه عدل و حق و تقواست
وی با بیان اینکه اقامه نماز مفهومی عمیقتر از خواندن نماز است، تصریح کرد: خواندن نماز بخشی از اقامه نماز است، اما اقامه نماز مفهومی بسیار فراتر دارد؛ اقامه نماز به معنای اقامه عدل، حق، تقوا، اخلاق، پاکی، وحدت و دوری از ظلم و نفاق است. جامعهای که در آن نماز اقامه شود، جامعهای است که در آن تقوا و عدالت حاکم است.
رئیس دفتر رئیسجمهور افزود: اگر آثار و برکات واقعی نماز در جامعه اسلامی آشکار شود، میتوان گفت که جامعه به سمت تحقق اقامه نماز پیش رفته است؛ چرا که نماز، عصاره تحقق همه آیات الهی است.
وی در تبیین ارتباط نماز با محتوای سوره حمد، اظهار کرد: تأمل در سوره حمد ما را با مفاهیمی پیوند میدهد که همه قرآن را در بر میگیرد. در این سوره از هدایت، رحمانیت، رحیمیت، پرهیز از ظلم و از گسستگی سخن گفته میشود؛ جامعهای که تجلی رحمانیت و رحیمیت خداوند باشد، جامعهای است که در آن اقامه نماز تحقق یافته است.
جامعهای که در آن رحمانیت الهی جاری باشد، جامعهای نمازگزار است
حاجیمیرزایی افزود: ما در نماز از خداوند هدایت به صراط مستقیم را طلب میکنیم، و قرآن میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ»؛ بنابراین باید بدانیم ظالم، کافر و فاسق چه کسانیاند و چگونه باید از صف آنان فاصله گرفت. جامعهای که در آن مردم به حبلالله اعتصام جویند، همان جامعهای است که اقامه نماز در آن تحقق پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه در زیارت امام حسین (ع) نیز آمده است «أشهدُ أنّکَ قد أقَمتَ الصلاة»، گفت: این عبارت به معنای خواندن نماز نیست، بلکه امام حسین (ع) اقامهکننده نماز به مفهوم تحقق همه آیات الهی بود و با قیام عاشورایی خود، معنای حقیقی نماز را در عرصه حیات اجتماعی و سیاسی آشکار کرد.
تمرکز رئیسجمهور بر اقامه واقعی نماز
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به دیدگاه آقای دکتر پزشکیان درباره اهمیت اقامه نماز گفت: رئیسجمهور بر اقامه واقعی نماز تأکید دارند و معتقدند جامعه اسلامی باید به سطحی از رشد برسد که بتوان درباره آن گفت نماز به مفهوم حقیقی در آن اقامه شده است.
وی ادامه داد: برگزاری اجلاس سراسری نماز فرصتی است برای تبیین این معنا و برای آنکه همه نهادها و متولیان فرهنگی در کنار تمهیدات سختافزاری، در مسیر اقامه حقیقی نماز یعنی اصلاح رفتارها، تحکیم عدالت و گسترش معنویت گام بردارند.
اقامه نماز باید به اصلاح زندگی فردی و اجتماعی منجر شود
حاجیمیرزایی با اشاره به اینکه نماز موهبتی الهی است که ما را با نظم و انسجام به مفاهیم الهی پیوند میدهد، تصریح کرد: نماز اگر درست فهم و اقامه شود، میتواند زندگی فردی و اجتماعی را اصلاح کند. اقامه نماز به معنای برپایی جامعهای منظم، اخلاقی و الهی است که از ظلم و فساد فاصله میگیرد و بر محور هدایت، وحدت و محبت میچرخد.
رئیس دفتر رئیسجمهور در پایان با آرزوی توفیق برای همه فعالان فرهنگی حوزه نماز گفت: امیدوارم با همکاری، همافزایی و استفاده از ظرفیتهای رسانهای، آموزشی و فرهنگی بتوانیم اقامهکنندگان واقعی نماز باشیم و جامعهای بسازیم که در آن نماز، هم در ظاهر و هم در معنا، اقامه شده باشد.
