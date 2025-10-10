خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
سیودوّمین اجلاس سراسری نماز صبح دیروز (پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴) با قرائت پیام حضرت آیتالله خامنهای در رشت برگزار شد.
نمایه متنی پیام رهبر انقلاب به سیودومین اجلاس سراسری نماز به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:
**نقش همگان در انتشار و التزام نماز**
به کوشش: احمد عارفخانی
(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)
◀️ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
*کلید واژه ها:
- ویژگی های اجلاس نماز
- ویژگی های نماز
- نقش همگان در انتشاروالتزام نماز
- وظیفه دستگاه های تبلیغی در آموزش، ترویج و تبیین نماز
- قدر دانی از آقای قرائتی
*ویژگی های اجلاس نماز:
- اجلاس نماز یکی از سودمندترین گردهماییهای کشور [است].
- روزی که این اجلاس در آن برگزار میشود، یکی از مبارکترین روزهای سال است.
- این به خاطر تشخّص و برجستگی این فریضهی پُرمعنی و حیاتبخش در میان فرایض اسلامی است.
*ویژگی های نماز:
- نماز آنگاه که با آداب خود همچون خشوع و دلسپاری به معبود انجام میگیرد، دل را آرام و اراده را مستحکم و ایمان را ژرف و امید را زنده میکند.
- سرنوشت انسان در دنیا و آخرت، وابسته به چنین دل و چنین اراده و چنین ایمان و چنین امیدی است.
- این است که توصیه به نماز، در قرآن و دیگر متون دینی از دیگر توصیهها افزونتر است.
- چنین است که در اذانِ نماز، آن را از همهی کارها بهتر اعلام میکنند.
*نقش همگان در انتشار و التزام نماز:
- پدران و مادران و سپس معلّمان و معاشران و آنگاه مقرّرات و عادات زندگیِ مرتبط با نماز، در انتشار و التزام به آن نقش دارند.
*وظیفه دستگاه های تبلیغی در آموزش، ترویج و تبیین نماز:
- دستگاههای تبلیغ دین و رجال دینی و سپس همهی متدیّنین، این را تکلیف حتمی خود بشمارند .
- از ابزارهای نوین و مشوّقها برای آموزش نماز و ترویج نماز و تبیین ظرافتهای پُرمعنی در نماز، و سرانجام نیاز دنیوی و اخروی هر فرد مسلمان به نماز بهرهگیری کنند.
*قدردانی از آقای قرائتی:
- لازم است از جناب آقای قرائتی که این نهال پُرثمر را نشانده و تا اینجا رساندهاند، صمیمانه تشکّر کنم.
