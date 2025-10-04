آثار معنوی و اجتماعی برگزاری اجلاس سراسری نماز در گیلان ماندگار است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی حق‌شناس» امروز شنبه، 12 مهر 1404 در جلسه ستاد اقامه نماز استان با محوریت برگزاری سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز که به میزبانی استان برگزار می‌شود، بر اهمیت و ارزش معنوی این رویداد تأکید کرد و گفت: برگزاری این اجلاس نورانی فرصتی ارزشمند و ماندگار برای استان گیلان است که می‌تواند آثار معنوی و اجتماعی گسترده‌ای در پی داشته باشد.

وی با اشاره به پیشینه عمیق مکتب اهل بیت (ع) در گیلان افزود: با توجه به سابقه دیرینه تشیع در این خطه، شاید انتظار می‌رفت که این اجلاس زودتر در گیلان برگزار شود، اما بر اساس حکمت الهی، زمان مناسب برای میزبانی این رویداد مهم فرا رسیده است.

استاندار گیلان حضور شخصیت‌های برجسته قرآنی از جمله حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی را مایه برکت و اعتبار اجلاس دانست و اضافه کرد: پیام اصلی اجلاس باید به جامعه منتقل شود و نباید به جلسات اداری محدود بماند.

حق‌شناس همچنین بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای برگزاری باشکوه این رویداد تأکید کرد و اظهار داشت: مدیران استان، دستگاه‌های فرهنگی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، سپاه و شهرداری‌ها باید با تمام ظرفیت خود در پشتیبانی از اجلاس مشارکت کنند تا پیام نماز به ساده‌ترین و مؤثرترین شکل ممکن به نسل جوان انتقال یابد.

استاندار گیلان با اشاره به ترجمه قرآن کریم به زبان گیلکی به عنوان یکی از جلوه‌های فرهنگی ارزشمند این اجلاس افزود: حضور پررنگ بانوان و فرهنگیان، به‌ویژه معلمان و مدیران مدارس، اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که آنان نقش اصلی انتقال پیام معنوی نماز به نسل آینده را بر عهده دارند.

وی در پایان گفت: نماز بزرگ‌ترین آموزه اسلام است و برگزاری خالصانه این رویداد بزرگ، تأثیرات معنوی آن را فراتر از چند روز بر زندگی فردی و اجتماعی نسل‌های آینده برجای خواهد گذاشت.

گفتنی است، سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز با عنوان «اقامه نماز، مادران و فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبری» روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه در شهرستان رشت برگزار خواهد شد و میزبان چهره‌های فرهنگی، قرآنی و شخصیت‌های ملی کشور خواهد بود.

