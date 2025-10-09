به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - آیتالله رسول فلاحتی، نماینده ولیفقیه در استان گیلان امروز پنجشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در سیودوّمین اجلاس سراسری نماز کشور که در رشت در حال برگزاری است، به تبیین ابعاد معرفتی و تربیتی نماز پرداخت و اظهار داشت: نماز بارزترین و روشنترین مصداق ذکر الهی است؛ همانگونه که در سوره طه آمده است: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی»، نماز یاد و ذکر خدای متعال است و این ذکر، دریچههای رحمت و معرفت الهی را بهسوی انسان میگشاید.
وی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) مبنی بر اینکه «الذِّکرُ یُحیِی العُقولَ و یُنیرُ القُلوبَ»، گفت: نماز درهای حکمت و معرفت را بر روی انسان میگشاید؛ چراکه انسان در آغاز تا انجام نماز موظف است اخلاص و رنگ الهی را در عمل خود رعایت کند و این فریضه، او را در مسیر اخلاص و کار برای خداوند متعال تربیت میکند.
نماینده ولیفقیه در گیلان افزود: کسی که در عمل خالص باشد، طبق روایت نورانی «مَن أخلَصَ للهِ أربعینَ صباحاً جَرَت ینابیعُ الحِکمَةِ مِن قلبِهِ عَلی لِسانِهِ»، خداوند دریچههای معرفت و معنویت را از قلبش بر زبانش جاری میکند. آنان که در مسیر اخلاص و عبادت خالصانه گام برمیدارند، در زندگی به آرامش و بصیرتی عمیق دست مییابند.
آیتالله فلاحتی با اشاره به نقش تداوم ذکر الهی در تربیت انسان مؤمن، تصریح کرد: نماز بزرگترین ذکر خداست و همانگونه که امیرالمؤمنین(ع) فرمودند، دوام در ذکر موجب نورانیت دل و اندیشه انسان میشود. خدای متعال نیز ذاکران را مورد حمایت خود قرار میدهد.
وی با استناد به مناجات امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه خاطرنشان کرد: امام سجاد(ع) در مناجات خویش میفرمایند: انسان مؤمن هیچگاه نباید از یاد خدا غافل شود، زیرا خداوند همواره مراقب و متوجه بندگان خویش است.
امام جمعه رشت ادامه داد: یکی از برکات برگزاری اجلاسهای نماز آن است که انسان را به مراقبت از خویش و بازگشت به درون خود فرا میخواند. مرحوم علامه طباطبایی در آثار خود بارها تأکید کردهاند که بزرگترین وظیفه انسان، ساختن و مراقبت از خویشتن است. بنابراین، خروجی چنین نشستهایی باید این باشد که انسان بیش از پیش به خودسازی و مراقبت روحی بیندیشد.
وی تصریح کرد: کسانی که مراقب خویش هستند و همواره به یاد خداوند میباشند، تأثیر سخنان و اعمالشان در جامعه و در گسترش فرهنگ نماز و بندگی، بیش از دیگران است.
آیتالله فلاحتی در پایان ضمن دعا برای توفیق حاضران، ابراز امیدواری کرد که برکات اجلاس سراسری نماز در رفتار و اندیشه همه شرکتکنندگان متجلی شود و جامعه بیش از پیش از ثمرات تربیتی این فریضه بهرهمند گردد.
گفتنی است، آیتالله رسول فلاحتی در ابتدای سخنرانی خود، پیام حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به سیودوّمین اجلاس سراسری نماز را قرائت کرد.
