به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - حجتالاسلام والمسلمین محسن قمی، معاون ارتباطات بینالملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز پنجشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در سیودومین اجلاسیه سراسری نماز اظهار کرد: استان گیلان با داشتن بیش از هشت هزار شهید، ۲۲ هزار و ۵۰۰ جانباز، ۲۵۰ شهید مدافع حرم و دهها خانواده چندشهیدی، یکی از خطههای سرافراز کشور در دفاع از دین و انقلاب است.
وی با تقدیر از مردم مؤمن و فرهیخته گیلان بهعنوان میزبان این اجلاس گفت: گیلان سرزمین فرهنگ، ادب، اخلاق و هوشمندی است و در طول تاریخ از میرزا کوچکخان تا شهید املاکی و دیگر شهیدان، همواره در صف اول دفاع از اسلام و ایران بوده است.
حجتالاسلام و المسلمین قمی همچنین از استاد بزرگوار خود، حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی بهعنوان شخصیتی کمنظیر در ترویج معارف قرآن و نماز یاد کرد و افزود: استاد قرائتی بیش از نیم قرن عمر مبارک خود را بدون وقفه صرف آموزش قرآن و تبیین معارف اهلبیت (ع) کردهاند و برگزاری این اجلاس نتیجه تلاشهای ایشان و همکارانشان در ستاد اقامه نماز کشور است.
نماز آیتالله بهجت؛ الگویی برای ترویج فرهنگ عبودیت
معاون دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به شخصیت عرفانی آیتالله العظمی بهجت (ره) گفت: اگر بهجای سخنان ما دو رکعت از نماز ایشان در این اجلاس نمایش داده میشد، همه روح نماز و معنویت را بهتر درک میکردیم.
وی افزود: لازم است اجلاس نماز مأموریتی برای بررسی راز محبوبیت نماز آیتالله بهجت تعریف کند؛ اینکه چه خلوص و اخلاصی در رفتار و عمل ایشان بود که مردم از اقصی نقاط کشور برای شرکت در نماز ایشان میآمدند.
حجتالاسلام و المسلمین قمی به نقل از مرحوم آیتالله قاضی، استاد آیتالله بهجت گفت: «کسی که بر نماز اول وقت مداومت کند، من تضمین میکنم درهای آسمان بر او گشوده شود.» و افزود: ترویج همین روحیه، رسالت اصلی اجلاس نماز است تا فرهنگ نماز از سطح فردی به سطح نهادی و اجتماعی ارتقا یابد.
بازگشت جهان به سمت معنویت و رشد جمعیت مسلمانان
وی با تحلیل گرایشهای دینی در جهان افزود: در قرن نوزدهم جامعهشناسان میگفتند دین از متن به حاشیه رفته است، اما امروز در قرن بیستویکم شواهد نشان میدهد جهان دوباره به سوی معنویت بازمیگردد.
حجتالاسلام و المسلمین قمی گفت: رشد جمعیت جهان حدود ۳۰ درصد است اما رشد جمعیت مسلمانان به ۷۰ درصد رسیده و طبق پیشبینیها در سال ۲۰۶۰ میلادی، جمعیت مسلمانان از مرز سه میلیارد نفر عبور خواهد کرد.
وی افزود: این افزایش تنها به دلیل زاد و ولد نیست، بلکه نتیجه احساس نیاز بشر امروز به معنویت است؛ بشری که از افسردگی، پوچی، مصرفگرایی و بیهدفی رنج میبرد.
نماز، درمان افسردگی و بحران انسان مدرن
حجتالاسلام و المسلمین قمی با اشاره به وضعیت روحی بشر معاصر گفت: امروز سالانه بیش از ۷۲۰ هزار نفر در جهان بر اثر افسردگی خودکشی میکنند و صدها میلیون نفر نیز به مصرف الکل و مواد مخدر پناه بردهاند.
وی افزود: این آمارها نشان میدهد که بشر امروز تشنه معنویت است و تنها معنویتی که میتواند انسان را نجات دهد، نماز است؛ زیرا نماز، یاد خدا، آرامش جان و نظم روحی را به انسان بازمیگرداند.
لزوم بهرهگیری از فضای مجازی برای ترویج نماز
معاون دفتر مقام معظم رهبری در ادامه با اشاره به نقش رسانههای نوین گفت: امروز بیش از ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون نفر از مردم جهان در فضای مجازی زندگی میکنند؛ بنابراین برای ترویج فرهنگ نماز باید از همین زیستبوم بهره گرفت.
وی افزود: پادکستها، فیلمهای مستند، اینفوگرافیها و آثار هنری کوتاه میتوانند پیام نماز را به نسل جوان منتقل کنند، مشروط بر آنکه تولیدکنندگان این آثار خود اهل معرفت و درک «روح نماز» باشند.
حجتالاسلام و المسلمین قمی تأکید کرد: بیان احکام نماز باید با اسرار و لطائف آن همراه باشد تا شیرینی و جذابیتش در جان جوانان نفوذ کند؛ همانگونه که امام خمینی (ره) در کتاب «آدابالصلاة» فرمودند: کسانی که احکام اسلام را بدون بیان اسرار و لطائفش آموزش میدهند، مانع هدایت مردماند.
اهمیت دعوت عملی و امامان جماعت الگو
وی افزود: ترویج فرهنگ نماز نباید تنها تبلیغی باشد، بلکه باید با «دعوت عملی» همراه شود؛ یعنی امامان جماعت و روحانیون با رفتار، اخلاق و عمل خود مردم را به نماز دعوت کنند.
حجتالاسلام و المسلمین قمی تأکید کرد: همانگونه که آیتالله بهجت با سکوت و خضوع خود دلها را جذب میکرد، ما نیز باید امامان جماعت نمونه را شناسایی، تحلیل و الگو کنیم تا راز موفقیتشان در جذب مردم روشن شود.
نماز، تجلی تمدن اسلامی و انسجام امت واحده
معاون دفتر رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه سفرهای تبلیغی خود در آفریقا گفت: در دل کویر، نیمهشب به مسجدی رسیدیم که بینور و بیفرش بود، اما سراسرش پر از نمازگزارانی بود که در سکوت مشغول عبادت بودند؛ آنجا فهمیدم که امت اسلامی چه گسترهای دارد.
وی با بیان اینکه امروز در اروپا و آمریکا هزاران مسجد فعال است، گفت: در ایالات متحده حدود سیهزار مسجد و در اروپا بیش از پانزدههزار مسجد فعال است که نسبت به گذشته رشد قابلتوجهی داشته است.
حجتالاسلام و المسلمین قمی افزود: در هندوستان نیز بیش از پانزدههزار مسجد وجود دارد اما تنها در حدود ۹۰۰ مسجد نماز جمعه برگزار میشود و همین نشان میدهد که باید برای تأمین روحانیون و مبلغان فعال تلاش بیشتری شود.
پیروزیهای جبهه مقاومت و انسجام داخلی کشور
معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: دشمنان با تبلیغات رسانهای بهدنبال تضعیف جمهوری اسلامی بودند، اما در جنگ اخیر، جمهوری اسلامی در حوزه راهبردی، رسانهای و عملیاتی پیروز شد.
وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی خود میدانند که با حمله نظامی چیزی به دست نخواهند آورد و بهجای آن در تلاشند با فشار اقتصادی و جنگ روانی نارضایتی ایجاد کنند، درحالیکه مردم ما با مسجد و ایمان پیوند خوردهاند.
حجتالاسلام و المسلمین قمی تأکید کرد: مسئولان باید به جای دامن زدن به مسائل فرعی، خدمت به مردم را در اولویت قرار دهند. امروز انسجام ملی، هماهنگی قوا و همراهی مردم از هر زمان بیشتر است و این زمینهای برای پیشرفت در عرصههای فرهنگی، اقتصادی و معنوی کشور است.
