به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی امروز پنج‌شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در سی‌ودومین اجلاسیه سراسری نماز که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در رشت در حال برگزاری است، با اشاره به جایگاه بی‌بدیل نماز در اسلام اظهار کرد: قرآن کریم در آیات متعددی به اقامه نماز فرمان داده و آن را محور بندگی و اساس ارتباط بنده با خدا معرفی کرده است.

وی با استناد به روایتی از معصومین (ع) گفت: در حدیثی آمده است که «کسی که نماز را ضایع کند، خداوند او را ضایع خواهد کرد» و این بیان نشان‌دهنده عمق اهمیت این فریضه الهی است.

قرائتی با بیان اینکه در سال‌های اخیر توجه به نماز رشد چشمگیری داشته، اما هنوز نیازمند کار عمیق فرهنگی و تربیتی هستیم، افزود: باید از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای، آموزشی و فناوری‌های نوین برای ترویج فرهنگ نماز بهره ببریم تا اقامه نماز به یک رفتار روزمره در جامعه تبدیل شود.

نقش خانواده‌ها در تربیت دینی فرزندان

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در ادامه با تأکید بر نقش مادران در تربیت دینی و معنوی فرزندان گفت: اگر خانواده‌ها در آموزش و تمرین نماز به کودکان نقش فعال داشته باشند، جامعه‌ای دیندار، منضبط و مقاوم در برابر آسیب‌های اجتماعی خواهیم داشت.

وی افزود: در راستای تقویت فرهنگ اقامه نماز، بیش از ۲۰ هزار طلبه از مدارس علمیه سراسر کشور به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد اعزام شده‌اند تا نقش خود را در ترویج این فریضه الهی ایفا کنند.

فعالیت گسترده روحانیون و تولید آثار آموزشی در حوزه نماز

قرائتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های عبادی اظهار کرد: در سال‌های اخیر صدها مسجد جدید در نقاط مختلف کشور ساخته و تجهیز شده است تا نیازهای معنوی مردم، به‌ویژه در مسیرهای بین‌راهی، تأمین شود.

وی افزود: تولید آثار علمی و فرهنگی در زمینه نماز یکی از محورهای مهم فعالیت‌های ستاد اقامه نماز است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون حدود ۷۰۰ عنوان کتاب با موضوع نماز چاپ و منتشر شده است. این آثار نقش مهمی در آموزش، تعمیق و ترویج فرهنگ اقامه نماز در میان اقشار مختلف جامعه ایفا کرده‌اند.

قرائتی همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از ائمه جمعه علاوه بر اقامه نماز جمعه، با حضور در مدارس و دانشگاه‌ها با جوانان گفت‌وگو می‌کنند تا اهمیت نماز و ارزش‌های دینی را در میان نسل‌های جدید نهادینه سازند.

نماز، بازدارنده از گناه و عامل سلامت اجتماعی

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در ادامه با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ» گفت: قرآن کریم به‌صراحت بیان می‌کند که نماز، انسان را از زشتی‌ها و منکرات بازمی‌دارد؛ ازاین‌رو هرچه توجه به نماز در جامعه بیشتر شود، انحرافات اخلاقی و اجتماعی کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به آمارهای نگران‌کننده درباره ترک نماز اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها، بیش از ۹۰ درصد مجرمان زندان‌ها تارک‌الصلاة هستند و این مسئله نشان می‌دهد که ترویج فرهنگ نماز یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

قرائتی گفت: هرچه امکانات بیشتری در اختیار مدیران و مسئولان قرار گیرد، مسئولیت آنان نیز سنگین‌تر می‌شود. اگرچه اقدامات خوبی در حوزه نماز انجام شده، اما هنوز بسیاری از کارها باقی مانده و باید با همت، استمرار و نگاه جهادی دنبال شود.

وی تأکید کرد: توجه به نماز و ایجاد زمینه‌های مناسب برای اقامه آن باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی کشور باشد تا جامعه‌ای سالم‌تر، اخلاقی‌تر و معنوی‌تر داشته باشیم.

