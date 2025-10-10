رژیم سعودی یک جوان شیعه اهل قطیف را اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری گزارش دادند که عربستان سعودی از توجه جهانی به تحولات غزه و توافق آتشبس برای اجرای یک اعدام سیاسی جدید سوءاستفاده و محمد بن حسین آلعمار، از اهالی استان قطیف و از زندانیان عقیدتی را اعدام کرده است
وزارت کشور عربستان در بیانیهای مدعی شد که آلعمار مرتکب «جرایم تروریستی» شده است، اتهامی که این کشور پس از هر اعدام تکرار میکند، بدون ارائه هیچگونه مدرک مستند یا شواهد قابل اثبات. در این بیانیه، همانند موارد مشابه، مجموعهای از اتهامات با عبارات کلی و مبهم مطرح شده، در حالیکه هیچ جزئیات مشخص یا اسنادی برای تأیید آنها ارائه نشده است.
به گفته نهادهای مخالف و سازمانهای حقوق بشری، اعدامهای اخیر در عربستان ابزاری سیاسی برای سرکوب صداهای منتقد و مخالف در پوشش مبارزه با تروریسم است. این منابع تأکید کردند که در این پروندهها محاکمه عادلانهای برگزار نمیشود، متهمان از حق دفاع واقعی یا وکیل مستقل محروماند، و روند قضایی شفافیت لازم را ندارد.
گروههای حقوق بشری همچنین اعلام کردند که بیانیههای رسمی سعودی درباره اعدامها فاقد اعتبار و صرفاً پوششی قانونی برای حذف مخالفان سیاسی است؛ اقدامی که به گفته آنان، آشکارا با اصول عدالت و حق حیات در تضاد است.
ائتلاف معارضین عربستان نیز با صدور بیانیهای، اعدام محمد بن حسین آلعمار، از زندانیان عقیدتی استان قطیف را بهشدت محکوم کرد و آن را نمایشی دیگر از قوه قضاییه سیاسی و فاقد عدالت در عربستان سعودی دانست.
در این بیانیه آمده است که دستگاه قضایی عربستان سالهاست با اتهامات تکراری و مبهم مانند تروریسم و تحریک علیه نظام، فعالان، منتقدان و مخالفان را هدف قرار میدهد، بدون آنکه محاکمهای عادلانه یا شفاف برگزار شود. بیانیه تأکید میکند که دادگاههای سعودی فاقد استقلالاند و احکام صادره در واقع تصمیمهای سیاسی هستند که از سوی نهادهای امنیتی و دربار سلطنتی دیکته میشوند.
این گروه خاطرنشان کرد که اعدام آلعمار، همچون موارد مشابه، در زمان حساسی از تحولات منطقهای و جهانی انجام شد تا توجه افکار عمومی از جنایات و بحرانهای داخلی عربستان منحرف شود.
معارضین عربستان اعلام کردند که محمد آلعمار نه مجرم بود و نه یاغی؛ بلکه جوانی بود آرزومند آزادی، کرامت و عدالت اجتماعی. اما رژیمی که گفتوگو را نمیپذیرد، در برابر صدای آزاد، چوبهدار میافرازد و در برابر مطالبه مسالمتآمیز، سر میبُرد.
