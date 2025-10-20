اعدام یک شهروند سعودی به ادعای »جرایم تروریستی« در منطقه شرقی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که حکم اعدام یک شهروند سعودی به نام عبدالله بن محمد بن سعید الدرازی در منطقه شرقی این کشور اجرا شده است.

بر اساس ادعای وزارت کشور عربستان، این فرد به ارتکاب جرایم تروریستی و تشکیل یک گروه مسلح با هدف ایجاد ناامنی محکوم شده بود.

طبق بیانیه رسمی منتشرشده توسط خبرگزاری دولتی عربستان (واس)، الدرازی با هدف قتل آن‌ها و ایجاد اختلال در امنیت عمومی، همراه اعضای گروه خود اقدام به تیراندازی به سمت مراکز امنیتی و نیروهای پلیس کرده بود.

وزارت کشور عربستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی موفق به دستگیری وی شدند و پس از انجام تحقیقات، پرونده به دادگاه ویژه ارجاع داده شد. دادگاه پس از بررسی، حکم اعدام تعزیری را صادر کرد که پس از تأیید در دادگاه عالی و صدور فرمان سلطنتی، به مرحله اجرا رسید. این حکم امروز دوشنبه در منطقه شرقی عربستان اجرا شد.

وزارت کشور عربستان مدعی شد که اجرای این حکم در راستای حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدات تروریستی صورت گرفته است.

