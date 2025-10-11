دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: دانشگاه حضرت معصومه(س) در مسیر دانشگاه های نسل سوم و چهارم حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بازدید از دانشگاه حضرت معصومه (س) قم و در جمع اعضای هیئترئیسه و اعضای هیئت علمی، ضمن قدردانی از تلاشهای دکتر مریم بردبار رئیس دانشگاه، بر لزوم حمایت همهجانبه از دانشگاههای بانوان و تقویت نقش آنان در مهارتافزایی، خدمات اجتماعی و گفتمانسازی فرهنگی تأکید کرد.
وی پس از تأکید بر اهمیت دانشگاههای تکجنسیتی گفت: «دانشگاه حضرت معصومه (س) از چند جهت شایستگی دارد که به فعالیت خود ادامه دهد. نخست اینکه دانشگاههای تکجنسیتی امروز در دنیا به عنوان یک الگوی موفق مطرح هستند. در آمریکا و انگلیس نیز بیمارستانها و مجموعههای آموزشی ویژه بانوان وجود دارد. تجربه جهانی نشان داده که این نوع محیطهای تخصصی برای بانوان آثار مثبت و برکات فراوانی دارد.»
دبیر شورا افزود: «دلیل دوم حفظ این دانشگاه آن است که از نسل اول و دوم دانشگاهها عبور کرده است؛ یعنی دیگر صرفاً آموزشمحور یا پژوهشمحور نیست، بلکه به مرحله ارائه خدمات اجتماعی رسیده است. در گزارش رییس محترم دانشگاه نیز مشاهده شد که برخی رشتهها و طرحها خدماتی به جامعه ارائه میدهند. این ویژگیها نشان میدهد دانشگاه حضرت معصومه (س) در مسیر دانشگاههای نسل چهارم حرکت میکند.»
وی ادامه داد: «بهویژه آنکه این دانشگاه میتواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه بانوان در جامعه داشته باشد. امروز بانوان در کشور ما به برکت انقلاب اسلامی به جایگاههای مهمی دست یافتهاند؛ از جمله فرمانداران، رؤسای دانشگاه و اعضای هیئت علمی که بیش از ۳۰ درصد جامعه علمی کشور را تشکیل میدهند. اما در برخی عرصهها از جمله امکانات ورزشی ویژه بانوان هنوز کاستیهایی وجود دارد که باید جبران شود.»
خسروپناه در توضیح این بخش افزود: «ما باید فضاهایی فراهم کنیم تا بانوان بتوانند با آسایش فعالیت ورزشی و اجتماعی داشته باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از ابتکار دانشگاه حضرت معصومه (س) در ایجاد فضاهای ورزشی ویژه بانوان تقدیر کرد و اظهار داشت: «ما نباید تنها محدودیتها را ببینیم و مدام بگوییم “نه”، بلکه باید تدبیر کنیم تا بانوان بتوانند از امور مباح بهدرستی و در چارچوب ارزشهای دینی بهرهمند شوند.»
وی تأکید کرد: « با تضعیف این دانشگاه، قطعاً این هویت و دغدغهمندی نسبت به مسائل بانوان تضعیف خواهد شد. دانشگاههای ویژه بانوان بهتر میتوانند به نیازها و مسائل زنان بپردازند.»
خسروپناه در پایان تأکید کرد: «دانشگاه حضرت معصومه (س) ظرفیت آن را دارد که به مرکزی برای تربیت، مهارتافزایی و نقشآفرینی بانوان در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور تبدیل شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی از این مسیر حمایت خواهد کرد.»
