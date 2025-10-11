به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران؛ سردار نائینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران؛ سردار عباس اکبری، جانشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و سردار فرجیان‌زاده، معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، جمعی از فعالان، مدیران و جهادگران عرصه رسانه که در جنگ ۱۲ روزه به عنوان رزمندگان خط مقدم جنگ شناختی ایفای نقش کردند، تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه، به تبیین ماهیت این جهاد پرداخت و گفت: اصرار من این است که این موفقیت‌ها را همه از طرف خدا بدانید و شاکر این باشید که خدا شما را برای این کار انتخاب کرد. ما همواره به خدا بدهکاریم. امیدوارم این مجاهدت‌ها مقبول درگاه او قرار گیرد و بتوانید آن را حفظ کرده و از گمرک مرگ عبورش دهید، چرا که این اعمال، ابزار ساختن ابدیت ماست.

وی با استناد به آیات قرآن، از حاضران خواستند همواره این دعا را زمزمه کنند: ربّنا لا تُزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا؛ خدایا حالا که ما را تا اینجا آوردی، تا آخر این راه ما را حفظ کن.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی در تشریح ماهیت جنگ امروز، به یک مفهوم کلیدی اشاره و عنوان کرد: هویت و شاکله هر جامعه را دو چیز می‌سازد؛ آگاهی‌ها (آنچه می‌داند) و گرایش‌ها (آنچه می‌خواهد). کار بزرگ و سنگین شما در عرصه رسانه، مدیریت همین دو حوزه است و دشمن نیز دقیقاً به دنبال تصرف و مدیریت همین دو میدان است.

وی به تعریف فتنه پرداخت و اظهار کرد: فتنه، موشکی است که صدای انفجار ندارد؛ خرابی‌اش پیدا نیست؛ تلفاتش مایه افتخار نیست. فتنه آن است که دشمن، جوان و نوجوان من و شما را سرباز خودش بکند.

نماینده ولی فقیه در سپاه، ریشه اصلی دشمنی استکبار را فراتر از مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای دانست و تأکید کرد: دعوای اصلی، دعوا بر سر حاکمیت، ربوبیت و فرماندهی است. همان حرفی که فرعون زد، « أنا ربّکم الاعلی». آن‌ها می‌خواهند حاکم باشند و قرآن می‌گوید «و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم». تا زمانی که از موضع حق دست برندارید، دشمن دارید و تا دشمن دارید، باید جهاد کنید.

وی با اشاره به اینکه جنگ رسانه‌ای یک نبرد دائمی و بدون تاریخ انقضا است، افزود: موشک‌ها پس از ۱۲ روز تمام شد، اما جنگ رسانه‌ای با شدت بیشتری ادامه یافت. این میدان، سنگرنشینان همیشه و آماده می‌خواهد. شما در این عرصه، در برابر تحمیل اراده دشمن ایستادید و این بزرگترین پیروزی است.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی تأکید کرد: ما آمده‌ایم اسرائیل را نابود کنیم. ما برای شهادت ارزان نیامده‌ایم. آمده‌ایم تا دشمن را به زانو درآوریم و ان‌شاءالله این کار را خواهیم کرد. همه این تلاش‌ها باید در مسیر زمینه‌سازی نهضت ظهور باشد و بدانید که در این راه، خداوند پشتیبان شماست.

در این مراسم از تعدادی از معاونین و مدیران فعال روابط عمومی سپاه در جنگ ۱۲ و سرکار خانم سحر امامی و سرهنگ ایمان تاجیک سخنگوی عملیات وعده صادق ۳ توسط نماینده ولی فقیه در سپاه تجلیل به عمل آمد.

