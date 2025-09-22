  1. صفحه اصلی
  2. معارف و سبک زندگی
  3. اخبار مراجع عظام تقلید

پیام تبریک رهبر انقلاب در پی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جهان

۳۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۱
کد خبر: 1729690
پیام تبریک رهبر انقلاب در پی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی ایران در جهان

رهبر انقلاب در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملّی کشتی فرنگی در جهان، از «ورزشکار، مربّی و مدیر» برای شادمان کردن ملّت و آبرومند کردن کشور تشکّر کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملّی کشتی فرنگی در جهان، از «ورزشکار، مربّی و مدیر» برای شادمان کردن ملّت و آبرومند کردن کشور تشکّر کردند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

- به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک می‌گویم.

عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد، ملّت را شادمان و کشور را آبرومند کرد.

از خداوند سربلندی و پیروزی شما را مسئلت میکنم و به ورزشکار و مربّی و مدیر، آفرین می‌گویم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۳۰ شهریور ۱۴۰۴

گفتنی است تیم ملّی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از ۱۱ سال و برای دومین بار توانست مقتدرانه بر سکّوی قهرمانی جهان در مسابقات زاگرب ۲۰۲۵ بایستد.

این نخستین‌بار در تاریخ ورزش کشورمان است که تیم ملّی کشتی آزاد و فرنگی همزمان در یک دوره از مسابقات موفّق به کسب عنوان قهرمانی جهان می‌شوند.

..................................

پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha