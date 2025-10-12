به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به ویژگی های همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت اظهار کرد: این یک همایش بین المللی با محوریت مباحث اخلاق کاربردی در جهان است. بشریت در دوران معاصر با فروپاشی عظیم اخلاقی، دست و پنجه نرم می کنند. هر چه بشریت در حوزه فناوری و قدرت اقتصادی، پیش می رود بحران ها بیشتر می شود و مسئله اخلاقی مهم ترین آموزه ای است که می توان به سراغ آن رفت تا از این بحران ها عبور کرد. نقش ادیان اسلام و مسیحیت به عنوان دو دین بزرگ در این میان، قابل توجه است.

وی ادامه داد: دومین همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت را با حضور مهمانان داخلی و خارجی در پیش رو داریم، دومین دوره را با استفاده از تجربیات گذشته برگزار می کنیم. این همایش ناظر به مباحث کاربردی است و از مباحث انتزاعی اجتناب کردیم. اصل مشارکت جمعی و حضور فعال همه صاحب نظران را در نظر گرفتیم تا به همکاری های مشترک علمی و فرهنگی برسیم. مهمانان با هزینه های خودشان در همایش، شرکت می کنند. دومین همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت یکی از برون دادهای فعالیت های ما است. از زمان برگزاری اولین دوره این همایش به صورت مدام، برنامه های مختلف از جمله نشست های گوناگون برگزار شد.

رئیس همایش بین المللی مطالعات تطبیق اخلاق در اسلام و مسیحیت افزود: نهادهایی از کشورهای مختلف در برگزاری دومین دوره این همایش، همکاری داشتند. محصولاتی که در این همایش در حال تولید بود به عنوان یک تجربه با ارزش منتقل می شود. محصولات همایش تاکنون ۱۸ اثر بوده است که این آثار به صورت تالیف جمعی، تهیه شد و این آثار توسط ناشران خارجی، چاپ گردید.

سبحانی با اشاره به کمیسیون های همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت اظهار کرد: قبلا وقتی همایش ها برگزار می شدند، در همان روز برگزاری همایش، کمیسیون ها برگزار می شد. اما ما در همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت، کمیسیون های این همایش را چند روز قبل از روز برگزاری همایش برگزار می کنیم.

کمیسیون های همایش مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صحاف کاشانی دبیر علمی همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت در ادامه این نشست گفت: کمیسیون های همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۲ و ۲۳ مهرماه سال جاری برگزار می شود. این کمیسیون ها شامل کمیسیون زیست اخلاقی در اسلام و مسیحیت، کمیسیون اخلاق پزشکی در اسلام و مسیحیت، تعامل با دیگری دینی در اسلام، مسیحیت و هندوئیسم و اخلاق و خانواده در اسلام و مسیحیت است.

وی با اشاره به مشارکت بین المللی در همایش مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت اظهار کرد: اساتیدی از ۱۳ مرکز علمی خارجی و نیز ۴۰ موسسه و مرکز و نهاد علمی غیرایرانی در برگزاری این همایش، مشارکت دارند. آثار این همایش شامل آثاری با نویسندگان مشترک مسلمان و غیرمسلمان است که این آثار با آرم مشترک دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و نهادهای غیرایرانی در خارج از کشور چاپ می شود، هدف این است که گفتگوی بین ادیانی از جنبه تعارفی خارج شود. در بین نویسندگان آثار هم مسلمانان اعم از شیعه و سنی و هم مسیحیان اعم از کاتولیک و ارتدکس و پروتستان به چشم می خورند. این آثار مورد استقبال فروشگاه ها و انتشارات ها در خارج از کشور قرار گرفته است.

دبیر علمی همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه دومین دوره همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت در روز پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ در سالن شیخ طوسی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به آدرس قم چهارراه شهدا برگزار می شود. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام و المسلمین نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی رئیس قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی، کشیش نیکیتا کوزنتسف رئیس دانشگاه الهیات ارتدکس کازان روسیه، دکتر یوسف محمود الصدیقی معاون مرکز گفتگوی ادیان دوحه و کشیش گریگوری نرسیسیان روابط عمومی شورای خلیفه گری ارامنه سخنرانی می کنند. در مراسم علاوه بر ارائه گزارشی از کمیسیون های این همایش از آثار همایش رونمایی خواهد شد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸