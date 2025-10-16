به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس دانشگاه الهیات ارتدوکس کازان روسیه، در اختتامیه همایش بین المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت، اظهار داشت: موضوع این‌ کنفرانس، مثل سقط جنین که مشکل مشترک همه جوامع است، یک موضوع مشترک است.

کشیش نیکیتا کوزنتسف اضافه کرد: دنیای معاصر، انسان مومن را به چالش می‌کشد؛ چون این چالش سراسری است. لذا جواب ما هم‌ باید به صورت سراسری ارائه شود

وی چالش امروز جهان را چالش سکولار شدن معرفی کرد و گفت: این مشکلی برای همه جهان است. حتی گاهی مجبور هستیم که از هویت خودمان ابراز برائت کنیم یا مجبور می‌شویم این آیین جدیدی که با خشم و گناه همراه است را بپذیریم.

رئیس دانشگاه الهیات ارتدوکس کازان با ابراز خوشحالی از وجود نقاط مشترک بین ادیان افزود: ما در گفت‌وگوهای مشترک، به نتایج خوبی رسیدیم. از همین رو، به گفت‌وگو نیاز اساسی داریم. شهادت می‌دهیم که در مواجهه با مشکلات امروز، دنیای اسلام برای ما یک همکار است. ما به این گفت‌وگو و دیالوگ نیاز داریم.

وی درباره ویژگی‌های کشور روسیه و شهر کازان گفت: روسیه یک کشور بین المللی با ادیان مختلف است. برای نمونه، در شهر کازان جمعیت مسلمان و غیرمسلمان با هم مساوی است. شاید در این شهر زنگ ناقوس و صدای اذان به صورت همزمان شنیده شود. بنابراین شاهد همزیستی مسالمت‌آمیز بین پیروان ادیان مختلف در شهر کازان هستیم. امیدوارم که هیچ‌گاه شاهد جنگ بین ادیانی و بین مذهبی نباشیم.

نیکیتا کوزنتسف در پایان اظهار داشت: امیدواریم این سفرها، گفت‌وگوها و تعاملات به ما کمک کند تا آن چیزی که در اینجا می بینم را در کلیسا بیان کنیم.

