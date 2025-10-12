به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین رفیعی، عضو مجلس خبرگان رهبری و معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه، در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی توجیهی مسئولان راهبری و اجرایی تبلیغ و امور فرهنگی که روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در مجتمع یاوران مهدی (عج) برگزار شد، سخنانی ایراد کرد. او ضمن عرض سلام و ادب و احترام به حاضران، اساتید معظم و خواهران محترمی که از سراسر کشور در این گردهمایی حضور یافته بودند، به آنان خیر مقدم ویژه گفت.
به گزارش خبرنگار ابنا، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه، تمرکز بر «انقلاب اسلامی» را به عنوان یک ظرفیت مهم و دوچندانکننده مسئولیت همگان دانست. وی اظهار داشت که انقلاب اسلامی زمینهای را فراهم کرده است که همگان بتوانند خود رشد کرده و سریع رشد کنند و هم جامعه را ارتقا دهند. او تأکید کرد که انقلاب اسلامی «خودسازی و دگرسازی» را به همگان آموخت که این دو با هم هستند و انسان در عرصه مسئولیت رشد میکند و به کمال میرسد.
عضو مجلس خبرگان رهبری، ضمن اشاره به اثرگذاری بینظیر این ظرفیت در دنیا، متذکر شد که نباید از این سفرهای که امام خمینی (ره) برای بشریت فراهم نمودند، غافل شد. وی افزود: اگر کشورهای منطقه و برخی کشورهای داعیهدار فرهنگ و تمدن بررسی و مقایسه شوند، مشاهده میشود که ارزشها در آنجا لگدمال شده و ضد ارزشها محور گشتهاند. او با استناد به فرمایش امام (ره) که «ما آمدهایم انسانسازی کنیم»، تأکید کرد که دشمنان، آمریکا و شیطان بزرگ نمیخواهند انسانسازی تحقق پیدا کند.
قوام دین به خداست، نه به افراد
حجتالاسلاموالمسلمین رفیعی با تأکید بر توحیدی بودن ماهیت کار، اظهار داشت که «همه ما ابزاریم» و خداوند دین خودش را نصرت میبخشد. وی مسئله مهم را این دانست که هر فردی در این منظومه نصرت دین خدا کجا قرار گرفته است؛ آیا در منظومه قرار گرفته یا بیرون افتاده است. او هشدار داد که نباید تصور کرد که قوام دین خدا به فردی (طلبه، استاد یا مسئول) است، بلکه «قوام من به دین خداست» و قوام به ارزشهای دینی است.
وی با اشاره به خطبه شریف امام حسین (ع) در منا، دو سال قبل از کربلا، که علما را گرد هم آورد، فرمود: امام (ع) خطاب به ایشان پرسیدند که شما عزت و آبرویتان را از کجا به دست آوردهاید؟ مردم به شما احترام میگذارند، توجه میکنند و شما دارای وجهه و شخصیت اجتماعی شدهاید به واسطه دین خداست؛ پس «چرا حاضر نیستید برای دین خدا از خودتان بگذرید و از خودتان عبور کنید؟».
آغاز بدبختی با ورود «منِ» نفسانی
معاون تبلیغ حوزههای علمیه، رسالت اصلی انقلاب اسلامی را «مسئله دینداری و اقامه دین در جامعه» دانست. او تأکید کرد که نباید هیچکس بگوید در فلان منطقه محروم یا فلان مدرسه کسی به من توجه نمیکند، زیرا «اونی که باید توجه کند دارد توجه میکند» و «خدای قم و مشهد و تهران، خدای سیستان و بوشهر و خوزستان است» و آسمان خدا یکرنگ است.
وی با استناد به آیات و روایات، خاطرنشان ساخت که خداوند با همگان است (هو معکم) و از رگ گردن به انسان نزدیکتر است (یا من یحول بین المرء و قلبه)، و هستی همگان قائم به اوست.
حجتالاسلاموالمسلمین رفیعی هشدار داد: «اگر ما احساس کنیم در کارمان، در فعالیتمان، در برنامهریزیمان، 'من' هستم، اول بدبختی و اول بیچارگی و اول سقوط است». وی افزود که تمام بدبختیها و بیچارگیها مال «من» است (مدرسه من، کلام من، بیان من، استعداد من) در حالی که همه اینها مال ربالعالمین است. او تأکید کرد: «لا مؤثر فی الوجود الا الله سبحانه و تعالی» و ما اثرگذار نیستیم، بلکه اوست که مؤثر است.
راهکار امام (ره): برای خدا قیام کنید
عضو خبرگان رهبری، با اشاره به ادبیات امام (ره)، گفت: امام (ره) به ما یاد داد که «برای خدا قیام کنید و کارهاتان برای خدا باشد تا باقی بماند».
وی با بیان اینکه خداوند وجههای مبتنی بر رحمت دارد (یا من سبقت رحمته غضبه)، خواستار آن شد که مسئولان راهبری و اجرایی تبلیغ با این جهانبینی عمل کنند. او تأکید کرد: «اگر من مسئول یک گروهی هستم، ارتباطم با این گروه ارتباط انسانی باشد نه اداری».
حجتالاسلاموالمسلمین رفیعی در پایان، از مسئولان خواست که «دستگیری کنند نه مچگیری» و «کمک کنند مسئله حل شود نه ایجاد مسئله کنند». وی افزود که باید تمام پرستیژ و مسئولیت و تشریفات را برای خدا کنار گذاشت تا جامعه توحیدی شکل گرفته و «رنگ و بوی خدا» بدهد. او خاطرنشان ساخت که این بستر مرهون انقلاب اسلامی، شهدا، خانوادههای شهدا، جانبازان و مدافعین حرم است و همگان مسئولیت سنگینی در قبال این ایثارگران و جامعه دارند که باید در شب اول قبر پاسخگوی آن باشند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما