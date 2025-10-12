دبیر ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش: مساجد را باید از مدارس پر کنیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین نیکزاد، مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش، در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی توجیهی مسئولان راهبری و اجرایی تبلیغ و امور فرهنگی که روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در مجتمع یاوران مهدی (عج) برگزار شد، سخنانی ایراد کرد. وی در ابتدا با قدردانی از فضای معنوی ایجاد شده و برگزارکنندگان این نشست، به حاضران که برادران و خواهران گرامی از سراسر کشور هستند، خیر مقدم گفت. وی آنان را به سبب تلاش مجاهدانه در «صف مقدم جبهه اسلام» ستود.

به گزارش خبرنگار ابنا، مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش، جبهه‌بندی کنونی دشمن را به گونه‌ای دانست که نمی‌خواهد مبلغان درون مدرسه حضور داشته و اقدام کنند. وی هدف اصلی دشمن و جبهه کفر، نفاق و استکبار را جلوگیری از حضور مبلغان در مدرسه و قطع ارتباط میان نسل امروز و آینده با آنان عنوان کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نیکزاد به دیدگاه یکی از افراد ضد انقلاب در سال‌های گذشته اشاره کرد که گفته بود اگر مبلغان توانایی کار دارند، به همان مساجد بروند و مدارس را رها کنند. وی در پاسخ به این دیدگاه، تأکید کرد که «اتفاقاً مساجد را باید از مدارس پر کنیم» و «نگاه هوشمندانه آن نگاهی است که برود از مدرسه جذب کند و بیاورد به مسجد». وی حرکت مبلغان و مسئولان راهبری را به عنوان مسئولین گروه‌های منطقه‌ای و هماهنگ‌کننده مبلغان امین در سطح استان‌ها و مناطق، حرکتی مهم توصیف کرد.

تأکید بر حمایت مالی و اهمیت وجه معنوی کار

وی ضمن اذعان به نیازهای مادی فعالان این عرصه، وظیفه تیم حوزه و آموزش و پرورش را تلاش برای رفع نیازهای مادی مبلغان دانست و به تلاش‌های صورت گرفته به همت آیت‌الله اعرافی و دیگر مسئولان برای ساماندهی و افزایش پرداختی‌ها نسبت به سه سال پیش اشاره کرد. وی از مسئولان راهبری خواست که خود نیز بر «وجه اهمیت کار» تمرکز کنند و مرتباً با خود تکرار کنند که «چه کار پراهمیتی و چه کار بزرگی داریم انجام می‌دهیم». او با اشاره به سوابق خود در کار فرهنگی و مدیریتی در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها، تأکید کرد که «مدرسه جای کار کردن است، خصوصاً در سنین پایین‌تر».

ضرورت استانداردسازی و حمایت تربیتی از مبلغان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نیکزاد خواستار «استانداردسازی و کارشناسی» در اعزام و انتخاب مقاطع تحصیلی مبلغان شد و تأکید کرد که تعیین اینکه متوسطه اول یا دوم مهم‌تر است، نیازمند فکر، شورا و استاندارد است و نباید به صورت سلیقه‌ای یک استاندارد تعریف شود.

وی مهم‌ترین توصیه خود به مسئولان راهبری را «هوای طلاب را داشتن» و حمایت عاطفی و تربیتی از مبلغان دانست. وی از مسئولان خواست:

اگر مبلغان تماس می‌گیرند، حتماً پاسخگو باشند و اگر مشکلی را مطرح می‌کنند، با مهربانی گوش دهند و با آنان «همدردی کنند».

مبلغان باید از مسئولان خود آرامش بگیرند تا بتوانند آرامش را به دانش‌آموزان منتقل کنند؛ لذا باید با «کلمات محبت‌آمیز» با آنان صحبت کرد.

مسئولان، به ویژه مسئولان خانم، به عنوان مسئول گروه‌ها، باید به مبلغان سرکشی کرده و مشکلات آنان را برای پیگیری به معاونت تبلیغ حوزه منتقل کنند.

با استناد به سخن یک استاد، وی بر اهمیت «دوست داشتن و دعا کردن» برای طلاب تأکید کرد تا مغناطیس وجودشان مثبت بوده و به سمت آنان گرایش ایجاد شود.

پرهیز از مچ‌گیری و تأکید بر مادری کردن

وی از مسئولان راهبری خواست که در مواجهه با طلاب، «دست بچه‌ها را بگیرید و مچ‌شان را نگیرید». اگر خطایی صورت گرفته است، نباید سریع گزارش داده شود؛ بلکه باید با یک جلسه محترمانه و با لبخند و محبت از او پرسیده شود که مشکل چه بوده است. او این رفتار را یک «کار تربیتی» دانست که مبلغ از آن الگو می‌گیرد و با تأکید بر سخن معاون فرهنگی جامعة الزهرا (س)، خواستار «مادری کردن» برای مبلغان شد و معیار برخورد را نحوه رفتار با فرزند خود دانست.

او در بخش دیگری از توصیه‌ها، بر موارد اجرایی زیر تأکید کرد:

برگزاری دورهمی‌های ماهانه منظم: این دورهمی‌ها باید جزء ساعت کاری مسئولان باشد و با دستور جلسه مشخص، برای «اشتراک ایده‌های خلاقانه» و «بیان و نقد آسیب‌ها» برگزار شود. وی این جلسات را به مثابه «بارش‌های فکری و هیئت‌های اندیشه‌ورز» دانست که بسیار اثرگذار هستند.

این دورهمی‌ها باید جزء ساعت کاری مسئولان باشد و با دستور جلسه مشخص، برای «اشتراک ایده‌های خلاقانه» و «بیان و نقد آسیب‌ها» برگزار شود. وی این جلسات را به مثابه «بارش‌های فکری و هیئت‌های اندیشه‌ورز» دانست که بسیار اثرگذار هستند.

داشتن اخلاق حسنه با اقتدار: مبلغ باید در مدرسه اخلاق نیکو داشته باشد، اما باید مراقب باشد «جوری که سوارتان نشوند» برخورد کند و لزوماً هرچه مدیر مدرسه می‌گوید، انجام ندهد.

پرهیز از تذکر در جمع: هیچ‌وقت نباید جلوی کادر مدرسه به مدیر تذکر داد، زیرا باعث دشمنی و ناراحتی می‌شود.

جابجایی مدرسه: در صورت عدم هماهنگی مدیر مدرسه، نباید وقت را تلف کرد و بهتر است مدرسه مبلغ جابجا شود.

توجه به مسافت: با توجه به هزینه‌ها، نباید مبلغان را دور فرستاد، خصوصاً کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند.

اخلاص، صداقت و راهبرد محوری در تبلیغ

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نیکزاد، با تأکید بر نقش توحیدی مبلغ، گفت: «ما مبلغ خود خداییم» و کار باید «رنگ خدا داشته باشد» تا خدا کمک کند و باقی بماند. وی اخلاص را شرط اساسی و سخت کار تبلیغی دانست و اظهار داشت: «کاری اخلاص نداشته باشد، صفر است و هیچ».

وی خواستار صداقت در برخورد شد و گفت: برخی سیاست‌بازی‌ها ممکن است به راه بد کشیده شود. همچنین بر لزوم داشتن «راهبرد» در مدارس تأکید کرد و افزود: «در مدرسه هرچه آمد، خوش آمد نباشد». او توصیه کرد که مبلغان ۳ تا ۵ کار مشخص را در مدرسه دنبال کرده و خروجی آن را منظم و مستند کنند.

وی در پایان، به مسئولان گوشزد کرد که کیفیت کار را فدای کمیت نکنند و افزود: «اینکه مدیر مدرسه از من راضی باشد... هیچ کار نمی‌تونه برای شما بکنه». مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش، در مورد دغدغه استخدام، توکل به خدا را مهم‌ترین عامل دانست و از تجربه شخصی خود گفت که چگونه با کار «خالصانه و مخلصانه» و با وجود حقوق بسیار کم، برکات و توفیقات برای او حاصل شده است.

