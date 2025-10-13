به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایتخت لبنان شاهد گردهمایی بزرگ بیش از ۷۰ هزار پیشاهنگ تحت عنوان نسلهای سید حسن نصرالله ، دبیرکل شهید حزب الله بود .

در این گردهمایی بی سابقه در تاریخ لبنان که در استادیوم بیروت برگزار شد، پیشاهنگان حضرت مهدی(عج) ، بر ادامه راه شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت تاکید کردند .

نزیه فیاض ، رئیس سازمان پیشاهنگی حزب الله ، با اشاره به برگزاری بزرگترین گردهمایی پیشاهنگی در جهان گفت هدف ما ثبت رکورد جهانی نیست اما بیش از ۷۴ هزار پیشاهنگ به عنوان بخشی از خانواده پیشاهنگان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از سراسر لبنان آمده اند تا بگویند ما نسلهای مقاومتیم و راه سید حسن نصرالله و دیگر شهدا متوقف نخواهد شد .

شیخ نعیم قاسم ، دبیرکل حزب الله خطاب به پیشاهنگان گفت مقاومت در تمام عرصه های نظامی ، سیاسی ، فرهنگی و اخلاقی است و شما نسلهای آینده ما در همه این عرصه هایید .

در این مراسم گروههایی از پیشاهنگان بطور نمادین رژه رفتند .

پرچمهای جمهوری اسلامی ایران ، فلسطین و یمن به نشانه تاکید برهمبستگی محور مقاومت جلوه ویژه به این گردهمایی پیشاهنگان حضرت مهدی عج داده بود.