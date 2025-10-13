سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اوگاندا برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به منظور شرکت در نوزدهمین اجلاس میاندورهای وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، عازم اوگاندا شده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، افزود: شعار اصلی این اجلاس «تعمیق همکاری برای رفاه بیشتر جهانی» تعیین شده است و وزرای خارجه و هیئتهای دیپلماتیک از بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد در آن حضور خواهند یافت.
وی اظهار داشت: در جریان این نشست، علاوه بر مباحث عمومی و اعلام مواضع کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، جلسه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد نیز با حضور دولتهای عضو آن، از جمله جمهوری اسلامی ایران، برگزار خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبیین مواضع این کشور در نشست عمومی وزرای خارجه، در حاشیه اجلاس نیز با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهد کرد.
این اجلاس فرصتی برای تقویت همکاریهای بینالمللی بر پایه عدالت، احترام متقابل و توسعه پایدار فراهم میآورد و بر نقش جنبش عدم تعهد در ارتقای رفاه جهانی تأکید دارد.
