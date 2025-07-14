عزیمت وزیر امور خارجه به چین جهت شرکت در اجلاس وزرای سازمان شانگهای

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (دوشنبه ۲۳ تیرماه) در راس هیاتی تهران را به مقصد چین ترک کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر ضمن شرکت و سخنرانی در اجلاس وزرای سازمان همکاری شانگهای، با وزیر امور خارجه چین و تعداد دیگری از وزرای امور خارجه شرکت‌کننده در این اجلاس گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد کرد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران حوزه سیاست خارجی، از سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به چین خبر داد.

به گفته بقائی، هماهنگی و فراهم کردن مقدمات نشست سران سازمان همکاری شانگهای، دستورکار اصلی نشست وزرای خارجه است.

