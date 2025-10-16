به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از برقراری آتشبس میان پاکستان و افغانستان، آغاز سریع گفتوگو میان دو کشور را برای کاهش تنش، توقف کامل درگیریها و حل و فصل اختلافات از طریق راههای دیپلماتیک ضروری دانست.
وی با تأکید بر اهمیت احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هر دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت در جهت حفظ آرامش و کاهش تنش میان دو کشور همسایه و مسلمان اعلام کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با ابراز تأسف و نگرانی از آسیب دیدن مردم و غیرنظامیان در جریان درگیریهای اخیر، بر لزوم اتخاذ اقدامات مؤثر از جمله تقویت همکاریهای چندجانبه و منطقهای برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تأکید کرد.
