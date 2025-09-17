به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه آلمان امروز (چهارشنبه) با انتشار اطلاعیهای از گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با «سید عباس عراقچی» وزیران امور خارجه ایران خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: امروز، وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا، تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود برای ادامه تلاشهای دیپلماتیک برقرار کردند.
بنابر اعلام وزارت امور خارجه آلمان، آنها در اظهارات خود ادعا کردند که ایران هنوز اقدامات منطقی و دقیقی را که برای دستیابی به تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ لازم است، انجام نداده است.
آنها همچنین تاکید کردند که ایران باید مذاکرات را از سر بگیرد، اجازه بازرسی از سایتهای حساس را بدهد و به ذخایر اورانیوم غنیشده با غلظت بالا رسیدگی کند.
علاوهبراین، سه کشور اروپایی در ادامه رویکرد خصمانه خود درقبال ایران بر فوریت و عزم خود برای پیشبرد اعمال مجدد تحریمها بدون اقدامات مشخص در روزهای آینده تأکید کردند.
یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه، با ادعای اینکه «توپ در زمین ایران است»، گفته پیشنهاد برای تمدید موقت اسنپبک در صورت «انجام تعهدات مشخص از سوی ایران» روی میز است.
او همچنین مدعی شده است: در حال حاضر، گامهای برداشتهشده توسط ایران کافی نبود است.
