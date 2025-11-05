نشست صمیمی وزارت خارجه با نمایندگان زرتشتی، کلیمی، آشوری و ارمنی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز چهارشنبه میزبان نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی بود. در این نشست، بهشید برخوردار نماینده زرتشتیان، شارلی انویه‌تکیه نماینده آشوریان، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی نماینده کلیمیان، آرا شاوردیان و گقارد منصوریان نمایندگان ارامنه حضور داشتند.

تقویت تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیت‌های دینی

بقائی در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی، بر ضرورت تقویت تعامل میان آنان و وزارت امور خارجه تأکید کرد. وی افزود: ظرفیت‌های فراوانی در میان هم‌وطنان زرتشتی، کلیمی، آشوری و ارمنی در داخل و خارج کشور وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای آبادانی و پیشرفت ایران بهره گرفت.

تأکید بر وحدت اقوام و ادیان در ساختار ملی

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه خاطرنشان کرد: ایران، خانه همه ایرانیان است و قوام، غنا و سربلندی آن مدیون اتحاد و همبستگی میان همه اقوام، ادیان و اجزای تشکیل‌دهنده آن است. وی این همبستگی را سرمایه‌ای ملی دانست که باید در مسیر توسعه و انسجام کشور حفظ و تقویت شود.

بقائی همچنین در شبکه اجتماعی ایکس، گزارشی از این نشست منتشر کرد و ضمن معرفی نمایندگان حاضر، بر اهمیت گفت‌وگوهای انجام‌شده و نتایج مثبت آن تأکید نمود.

