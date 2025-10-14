فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر امریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر از انتشار فراخوان مقاله یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب خبر داد.

امین انصاری با اعلام این خبر گفت؛ یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی با محوریت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران،نمود عینی حقوق بشر آمریکایی همزمان با روز جهانی حقوق بشر در تهران برگزار می گردد.

انصاری افزود: حمله جنایتکارانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در نبرد دوازده‌ روزه، یکی از مصادیق آشکار نقض حقوق بین‌الملل و تجاوز به حاکمیت ملی یک کشور مستقل بود؛ حمله‌ای که با حمایت مستقیم ایالات متحده آمریکا و با هدف تضعیف اراده ملت ایران و ایجاد ناامنی در منطقه طراحی شد اما این تجاوز با واکنش سریع، هوشمندانه و مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همراهی بی‌سابقه مردم مؤمن و انقلابی کشورمان روبه‌رو شد.

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر گفت: در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و با اتحاد ملی و انسجام مثال‌زدنی ملت ایران، این نبرد به صحنه‌ای از نمایش قدرت بازدارندگی، ایمان انقلابی و اقتدار ملی تبدیل شد؛ تا جایی که رژیم صهیونیستی و حامیانش ناچار به عقب‌نشینی و اعتراف به شکست در برابر اراده پولادین ملت ایران شدند.

این رخداد تاریخی، نه‌ تنها جلوه‌ای از دفاع مشروع و مقاومت عادلانه بود، بلکه نمادی از شکست سیاست‌های دوگانه حقوق بشری غرب و فروپاشی هیمنه دروغین مدعیان حقوق بشر به شمار می‌رود.

انصاری گفت: در همین ارتباط فراخوان مقاله به اقصی نقاط جهان ارسال می‌گردد و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را تا ۷ آذرماه ۱۴۰۴ از طریق سایت و یا ایمیل سازمان به نشانی ذیل ارسال کنند

آدرس سایت:

https://youth-humanrights.com

آدرس ایمیل:

info@youth-humanrights.com

شماره شبکه های مجازی:

09193545869

انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه محورهای مقالات را به شرح زیر اعلام کرد:

۱_اتحاد ملی ایران و همراهی با نظام و رهبری در مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی؛ جلوه‌ای از انسجام ملی و ایمان انقلابی در برابر ظلم جهانی

۲_ نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه؛ نماد دفاع مشروع و مقاومت ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی

۳_ تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار نقض گسترده حقوق بشر؛ تجلی عینی حقوق بشر آمریکایی در قبال ملت ایران

۴_ نقش فریبکارانه آمریکا در مذاکرات و هم سویی و هماهنگی با رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی علیه ایران؛ نمود عینی حقوق بشر آمریکایی

۵_ پایگاه های نظامی آمریکا،ناقض حقوق بشر

۶_ ترور دانشمندان علمی و هسته‌ای ایران و حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای؛ مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض آشکار منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو

۷_ اسرائیل و جنایت علیه بشریت؛ بررسی حقوقی اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین

۸_مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در تجاوز نظامی به ایران و الزام به پرداخت غرامت و تأمین خسارت طبق حقوق بین‌الملل

۹_حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیما؛ مصداق تروریسم رسانه‌ای و نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشر و آزادی بیان

۱۰_ راهکارهای ترویج الگوی اسلامی–ایرانی حقوق بشر در سطح بین‌الملل

دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر در پایان افزود: مقالات برگزیده در مجموعه مقالات کنفرانس منتشر و از نویسندگان تقدیر خواهد شد همچنین امکان حضور و ارائه مقاله به‌صورت حضوری و آنلاین برای پژوهشگران بین‌المللی وجود دارد.

