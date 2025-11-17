به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیستوششمین کنفرانس بینالمللی حقوق اسلامی و حقوق بشر (ICILHUR-26) از تاریخ 9 تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ هجری شمسی (۲۸ فوریه تا ۱ مارس ۲۰۲۶) در شهر کپنهاگ، دانمارک برگزار میشود. این رویداد علمی با هدف فراهم کردن بستری برای گردهمآیی پژوهشگران، استادان، فعالان حقوق بشر و متخصصان حوزه فقه اسلامی از سراسر جهان طراحی شده است تا ضمن تبادل دانش و تجارب، راهکارها و سیاستهای نوآورانهای برای ارتقای حقوق بشر و فقه اسلامی ارائه کنند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، علاقهمندان میتوانند مقالات خود را به زبان انگلیسی و با رعایت اصول اخلاق پژوهشی ارسال کنند. پس از داوری تخصصی، مقالات پذیرفتهشده در کنفرانس ارائه و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به این لینک مراجعه کنید.
