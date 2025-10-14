به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس، نمایشگاهی به‌مناسبت روز بزرگداشت خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر نامدار ایران و جهان در قرن هشتم هجری قمری و معرفی منتخبی از منابع ارزشمند موجود در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با محوریت حافظ، در طبقه همکف کتابخانه مرکزی این آستان مقدس، برپا است.

در بخش نخست این نمایشگاه فرهنگی و هنری به تاریخچه و چگونگی نام‌گذاری ۲۰ مهرماه به‌عنوان روز بزرگداشت حافظ، پرداخته شده است. دراین‌میان، ۶ نسخه نفیس منتخب از دیوان‌های حافظ فارسی موجود در مخزن کتاب‌های چاپی این کتابخانه، به نمایش درآمده است.

بخش دیگر نمایشگاه نیز به معرفی فعالیت‌های جهانی مرتبط با حافظ اختصاص دارد چنان‌که از بین دیوان‌های حافظ و کتاب‌هایی با موضوع حافظ موجود در تالار مطالعه کتاب‌های خارجی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به ۳۰ زبان زنده دنیا، ۱۲ نسخه به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی انتخاب و در معرض دید علاقه‌مندان گذاشته شده است.

کهن‌ترین نسخه دیوان حافظ در کتابخانه حرم مطهر رضوی

در دو بخش دیگر این نمایشگاه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، با موضوع «نقش اشعار حافظ در تکامل خوشنویسی» و «نقش اشعار حافظ در هنرهای تجسمی و تکامل آن»، تصویر آثاری هنری همچون نگارگری و خوشنویسی، به چشم می‌خورد.

همچنین اطلاعاتی با محوریت تأثیر اشعار حافظ بر ادبیات جهان، پژوهش‌های دانشگاهی با محوریت حافظ، الهام‌بخشی مستقیم غزل‌های حافظ در نگارگری و نقاشی، ترویج هنر خوشنویسی در میان عامه مردم با بهره‌گیری از اشعار حافظ و...، به بازدیدکنندگان نمایشگاه ارائه شده است.

گفتنی است، به همت سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، نمایشگاه‌های گوناگون فرهنگی به‌ویژه در مناسبت‌های ملی و مذهبی، برای معرفی نفایس گنجینه رضوی و ترویج فرهنگ مطالعه و مفاهیم دینی و انقلابی در جامعه با نمایش کتابها، اسناد و مخطوطات موجود در مخازن کتابخانه مرکزی این آستان مقدس، برگزار می‌شود.

