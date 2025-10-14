مشهدالرضا، میزبان اجلاس سفرای کشورهای شرق

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در دیدار با فعالان صنعت گردشگری از میزبانی مشهد از اجلاس سفرای کشورهای شرق در ایران خبرد داد.
رضا جمشیدی در این رابطه بیان داشت: زیرساختهای مورد نیاز برای ارائه خدمات مناسب به زائران باید در قالب برنامهای جامع پیشبینی شود. ایجاد مراکز اقامتی استاندارد، سامانههای هوشمند خدمات گردشگری و حمایت از بخش خصوصی از اولویت ها در این زمینه است.
وی افزود: در سال ۱۳۸۸ دولت وقت تصویب کرد که سالانه ۲ هزار میلیارد ریال به عنوان بودجه زیارت اختصاص یابد. هدف این بودجه توسعه زیرساختها و ارائه خدمات مناسب به زائران مشهد و دیگر شهرهای زیارتی کشور بود.
او اظهار داشت: متأسفانه در عمل اکنون این موضوع در احکام دائمی گنجانده شده، اما لازم است سازوکار اجرایی آن فعال شود تا استان بتواند از این ظرفیت برای ارتقای خدمات زیارتی و گردشگری استفاده کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: هدف تبصره ۱۵ قانون بودجه، ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف است، لذا در تلاش هستیم از این ظرفیت برای مجموعههای مرتبط با گردشگری و راهنمای زائر استفاده کنیم. این تبصره میتواند پشتوانهای برای توسعه فعالیتهای خدماتی و فرهنگی در استان باشد.
جمشیدی با اشاره به نقش دانشگاهها و نهادهای علمی در این مسیر افزود: در حوزه گردشگری، جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی با همکاری پژوهشکده گردشگری، طرحهایی را آغاز کرده است و استانداری آمادگی دارد در تأمین اعتبارات موردنیاز این طرحها کمک کند. به گفته وی، این طرحها بر آموزش نیروی انسانی، ساماندهی خدمات گردشگری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید متمرکز هستند.
وی تصریح کرد: از جهاد دانشگاهی انتظار داریم این مسیر را با رویکرد مهارتآموزی و اشتغال پایدار ادامه دهد، تسهیلات تبصره ۱۵ ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از این نوع فعالیتها است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در خصوص صرافیها گفت: صرافیها امکان فعالیت در فرودگاهها را به آن شکلی که تصور می شود، ندارند. با این حال اقداماتی میتوان انجام داد تا خدمات مالی مرتبط با گردشگران در قالب مقررات و با نظارت مراجع ذیصلاح ارائه شود.
او خاطرنشان کرد: یکی از پنلهای اصلی اجلاس سفرای کشورهای شرق در مشهد که ماه آینده برگزار میشود به گردشگری اختصاص دارد که میتواند فرصت مفیدی برای معرفی ظرفیتهای مشهد توسط فعالان و بخشهای گردشگری و زیارت باشد.
شایان ذکر است مطابق با رویکرد کارگروه امام رضا(ع) در وزارت امور خارجه و همچنین پیگیری نمایندگی این وزارتخانه در خراسان و شرق کشور، برگزاریهای همایشها و اجلاسهای بینالمللی با حضور مقامات خارجی در مشهد مورد تأکید و برنامهریزی قرار گرفته است. پاییز سال گذشته نیز بیست و هشتمین نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در مشهد برگزار گردید.
.................
پایان پیام
نظر شما