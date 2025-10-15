بازداشت و مرگ مشکوک شهروند تاجیک پس از شکنجه احتمالی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سعیداعظم رحمانف، شهروند ۲۹ ساله تاجیکستان، پس از بازداشت در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه در تاریخ ۶ اکتبر توسط مأموران کمیته ملی امنیت تاجیکستان (SCNS) و انتقال به مکانی نامعلوم، جان خود را از دست داد. وی قرار بود برای شرکت در مراسم ازدواج یکی از دوستان نزدیکش به روسیه سفر کند.

به خانواده رحمانف در تاریخ ۱۳ اکتبر گزارش کردند که او به‌طور مشکوکی «خودکشی» کرده است، اما شواهد نشان می‌دهد که وی تحت شکنجه بوده و بر بدنش آثار ضرب و جرح، استفاده از شوک الکتریکی، کبودی و شکستگی پا دیده شده است. خانواده تأکید کردند که بازداشت وی احتمالاً به دلیل داشتن ریش و شک به «گرایش‌های افراطی» بوده است.

رحمانف پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ به آلمان رفته و در فرانکفورت زندگی می‌کرده و در سال ۲۰۲۲ درخواست پناهندگی رسمی داده و با یک زن آلمانی ازدواج کرده بود. وی برای دریافت ویزای الحاق خانواده مجبور به بازگشت موقت به تاجیکستان شده بود. همسر وی از کنسولگری آلمان در دوشنبه خواسته است تا مرگ وی را بررسی کند. مقامات تاکنون هیچ بیانیه‌ای در این رابطه صادر نکرده‌اند.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌ها درباره شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و فشار بر شهروندان تاجیکستانی که به این کشور بازمی‌گردند، در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

طلاب جامعة المصطفی نیز در سال‌های اخیر از این قاعده مستثنی نبوده‌اند و با محدودیت‌های فراوان و شکنجه‌های بسیار در بدو ورد به کشورشان مواجه شده‌اند که پیگیری‌های مداوم نمایندگان آن‌ها حتی از مراجع دیپلماتیک و سیاسی هنوز به جایی نرسیده است.

