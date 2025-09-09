به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ دفتر ریاست‌جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که این کمک‌ها بامداد دوشنبه با کاروانی از خودروهای باربری عازم افغانستان شدند.

طبق بیانیه رسمی، این محموله شامل ۲۴ نوع کالا و مواد ضروری از جمله آرد، روغن، شکر، برنج، پتو، خیمه، لباس و کفش برای کودکان و بزرگسالان است.

همچنین مقادیر قابل توجهی مصالح ساختمانی به مناطق زلزله‌زده فرستاده شده است.

دولت تاجیکستان این اقدام را نشانه‌ای از «همدردی مردم تاجیکستان با مردم افغانستان» توصیف کرده است.

زلزله مرگبار اخیر در شرق افغانستان که نهم شهریور رخ داد، دست‌کم ۲۲۰۵ کشته و بیش از ۳۵۰۰ زخمی برجای گذاشت. بیشترین تلفات و خسارات در استان کنر افغانستان گزارش شده است.

...

