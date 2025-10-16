انقلاب اسلامی ایران بستر رشد و تعالی بانوان را فراهم کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی در دیدار رئیس، مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) ضمن تقدیر از تلاش‌ها و فعالیت‌های این دانشگاه اظهار داشت: این دانشگاه از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی است و نشان می‌دهد که انقلاب چگونه بستر رشد و تعالی بانوان مؤمن و فرهیخته را فراهم کرده است. امروز این مرکز علمی و فرهنگی، نمادی از توانمندی زنان متدین در نظام اسلامی است و باید به عنوان الگویی برای دیگر دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

تولیت آستان مقدس بانوی کرامت با اشاره به جایگاه ویژه بانوان در گسترش علم و فرهنگ دینی افزود: زنان در تاریخ اسلام همواره نقش‌آفرین و تأثیرگذار بوده‌اند؛ از حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) تا بانوان مؤمن امروز که در مسیر علم، فرهنگ و تربیت نسل آینده گام برمی‌دارند. دانشگاه حضرت معصومه (س) ادامه همین مسیر نورانی است و باید با حفظ هویت دینی و انقلابی خود، به تربیت بانوانی بپردازد که در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی مؤثر باشند.

وی با تأکید بر لزوم استقامت در برابر مشکلات گفت: هر حرکت ارزشمندی در مسیر خدمت به دین و جامعه با موانع و چالش‌هایی روبه‌روست، اما مؤمنان باید با صبر، ایمان و توکل مسیر را ادامه دهند. در طول تاریخ، راه‌های الهی همیشه همراه با سختی بوده است، اما کسانی که برای خدا قدم برداشته‌اند، به توفیق و عزت رسیده‌اند.

آیت‌الله سعیدی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ استقلال و هویت دانشگاه حضرت معصومه (س) خاطرنشان کرد: این دانشگاه باید به عنوان یک مرکز علمی ویژه بانوان با همان هویت و مأموریت اولیه‌اش حفظ شود. هرگونه تصمیم یا طرح درباره این مجموعه باید با نگاه حمایتی و مشورت نهادهای علمی و فرهنگی دینی انجام گیرد تا خدشه‌ای به جایگاه آن وارد نشود.

تولیت آستان مقدس کریمه اهل‌بیت (س) در پایان با قدردانی از تلاش‌های علمی و فرهنگی استادان و کارکنان دانشگاه گفت: دانشگاه حضرت معصومه (س) باید در مسیر توسعه علمی و فرهنگی خود با قدرت ادامه دهد و با تکیه بر ایمان، اخلاص و پشتوانه معنوی حضرت معصومه (س)، منشأ خیر و برکت برای بانوان این سرزمین باشد.

در ابتدای این دیدار، بردبار، رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) در گزارشی از این دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه در ارزیابی‌های علمی و پژوهشی در میان دانشگاه‌های زیر ۲۰ سال کشور همواره رتبه‌های نخست را کسب کرده و در حوزه فرهنگی، اجتماعی و فناوری اطلاعات نیز جزو دانشگاه‌های برتر کشور است.

وی با اشاره به حضور بیش از ۱۶۰۰ دانشجو و ۷۲ عضو هیئت‌علمی در رشته‌های مختلف علوم انسانی، هنر و فناوری گفت: در سال‌های اخیر با توسعه همکاری‌های بین‌المللی، بیش از ۲۳۰ دانشجوی خارجی از هشت کشور از جمله سوریه، پاکستان، هند، افغانستان، لبنان، کانادا و سوئد در این دانشگاه تحصیل می‌کنند.

وی با تأکید بر جایگاه دانشگاه در حوزه فرهنگی و اجتماعی افزود: دانشگاه حضرت معصومه (س) توانسته محیطی امن و علمی برای دختران ایرانی فراهم کند؛ به گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند فرزندانشان تنها در این مرکز علمی تحصیل کنند.



