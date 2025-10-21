ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) آماده افتتاح است + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم، از پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی پروژه توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س) خبر داد.

طبق اعلام سید علی طباطبایی، این طرح به زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

احداث کتابخانه و شبستان پیامبر اعظم(ص)، نصب درب‌های شبستان، تکمیل سنگ‌کاری پله‌های جنوب شرقی، تکمیل نمای زیرین گنبد شبستان، ساخت محراب و اجرای سنگ‌فرش از مهم‌ترین عملیات عمرانی انجام شده در پروژه توسعه ضلع شرقی حرم مطهر بوده است.

اجرای این پروژه، توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی از شهریور سال ۱۴۰۱ شروع شد و بعد از گذشت سه سال از شروع عملیات، در مرحله تکمیل و بهره برداری قرار دارد.

گفتنی است ضلع شرقی حرم واقع در خیابان ارم روبروی شبستان امام خمینی (ره) قرار دارد.

علیرضا خاکی مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر پیش‌تر در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که یک طرح جامع توسعه شرقی مطرح است که به سه پروژه تقسیم می‌شود، یکی صحن فاطمیه که شرکت مجری در حال ساخت است، دیگری طرح بسط شرقی که طرح این کار توسط سازمان بهسازی تهیه و شهرداری با سرمایه گذار وارد همکاری شده است. سومین پروژه نیز در این طرح، حد فاصل بسط شرقی و محدوده مصوب قبلی است

.

پروژه بسط ضلع شرقی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)

......................

پایان پیام