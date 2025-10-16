واتیکان و گزارش تجربه گفتمان حکمرانی اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه در انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین «هادی درویشی ایلامی» معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی بنیاد بین المللی عاشوراء که برای رایزنی جهت همکاری‌های علمی به واتیکان سفر کرده بو از «مؤسسه شرق‌شناسی کارلو آلفونسو نالینو – Istituto per l’Oriente C. A. Nallino» بازدید و با رییس این مرکز علمی دیدار و گفتگو کرد.

در این مؤسسه که در شهر “رم” واقع شده و مرتبط با “مطالعات شرق شناسی جدید” است، گروهی از اسلام شناسان و شرق شناسان با گرایش “دوران معاصر” زیر نظر پروفسور «کلاودیو لو جاکونو – Claudio Lo Jacono» فعالیت می کنند.

کتابخانه این مرکز دارای اسناد متعدد و کتابهای مختلف اسلامی و شرق شناسی است و منبع خوبی برای پژوهشگران محسوب می شود. با این وجود، متأسفانه آثار و اطلاعات کافی درباره تشیع اصیل، انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و اندیشه های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در آن وجود ندارد؛ در حالی که کتاب‌های اهل سنت و دگراندیشان شیعه در آن قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین «هادی درویشی ایلامی» در این دیدار توضیحاتی در رابطه با “حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه” که یکی از مهمترین مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی در بین شیعیان است ارائه داد.

وی همچنین درباره نقش آیت الله سیستانی در نجات کشور عراق از تروریسم تکفیری و نیز ارتباط مراجع تقلید با یکدیگر و با ولی فقیه توضیحات مفصلی داد که بسیار مورد توجه قرار گرفت.

روفسور لو جاکونو نیز ضمن معرفی مؤسسه، از معاون بنیاد بین المللی عاشوراء درخواست کرد که استادانی در زمینه “دیدگاه های کلامی و فقهی شیعه، مباحث انقلاب اسلامی، زمینه های انقلاب (مانند قیام عاشوراء) و دستاوردها و تحولات آن” برای آموزش های کوتاه مدت و بلندمدت به این مرکز علمی اعزام شوند.

وی همچنین خواستار امضای تفاهم نامه همکاری علمی بین “مؤسسه شرق‌شناسی نالینو” و “بنیاد بین المللی عاشوراء” گردید.

شایان ذکر است «کارلو آلفونسو نالینو» (۱۸۷۲ – ۱۹۳۸م.) که این مؤسسه به افتخار او نامگذاری شده است شرق‌شناس و پژوهنده تاریخ علم اهل تورین ایتالیا بود. وی علاوه بر زبان مادری خود، به زبان‌های عربی، فارسی، ترکی و اردو مسلط بود و سابقه تدریس در دانشگاه های ناپل، پالرمو و قاهره را داشت.

نالینو عضو آکادمی علوم ایتالیا و نیز آکادمی سلطنتی زبان عربی قاهره بود و آثار متعددی درباره تاریخ علم، شرق شناسی، زبان عربی، جغرافیا و ستاره‌شناسی عربی و اسلامی منتشر کرد. او به عنوان استاد دانشگاه لاساپینزای رم “مؤسسه شرق شناسی” را در آنجا بنا نهاد و نشریه‌ای به نام “شرق جدید” زیر نظر او منتشر می‌شد.

