به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون آموزشی پژوهشی بنیاد بین المللی عاشوراء که برای رایزنی جهت همکاری‌های علمی به واتیکان سفر کرده است، با کاردینال «جورج جاکوب کوواکاد» وزیر گفتگوی بین الادیان واتیکان دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام والمسلمین «هادی درویشی ایلامی» در این دیدار، ضمن معرفی بنیاد بین المللی عاشوراء، رئیس دپارتمان گفتگوی ادیان واتیکان را با فعالیت‌های جاری و آینده بنیاد آشنا نمود.

کاردینال کوواکاد نیز با ابراز خشنودی از این دیدار، برای همکاری جهت گفتگوهای مشترک عاشورایی اعلام آمادگی کرد.

وی همچنین از طرح پروژه هنری بزرگ بنیاد - ساخت فیلمی برای «معرفی امام حسین(ع) به مخاطبان مسیحی» - مطلع شده و اشتیاق خود برای همفکری در این زمینه را اعلام نمود.

حجت الاسلام والمسلمین درویشی از آقای کوواکاد برای سفر به ایران و بازدید از فعالیت های دینی و علمی جمهوری اسلامی و نیز سفر به عراق برای شرکت در برنامه‌های بنیاد عاشوراء در این کشور دعوت کرد که با استقبال طرف واتیکانی روبرو گردید.

در پایان این دیدار، تعدادی از کتاب‌های بنیاد عاشوراء به زبان‌های مختلف به آقای کوواکاد اهداء گردید.

شایان ذکر است که در این دیدار، حجت الاسلام والمسلمین دکتر «مختاری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان و تعدادی از معاونان کاردینال کوواکاد نیز حضور داشتند.

