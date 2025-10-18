راه های مدیریت مشکلات و بلاها

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا: برای پاسخگویی به سؤال فوق در ابتدا نکاتی مهم در مورد نوع نگاه به دنیا و بلاهای دنیایی طرح میگردد و در ادامه راههایی که برای دفع و رفع بلاها در منابع دینی مطرح شده، تقدیم میشود.
نکته اول: تصحیح نگاه به دنیا و زندگی
یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت این است که طبیعت زندگی دنیا، وجود برخی مشکلات و بلاها هست. حال که انسان، مسافری است که باید به سفر خود ادامه دهد تا به مقصد خلقت خود برسد و در این دنیا برای رشد و تکامل و بزرگ شدن آمده، خداوند حکیم زندگی دنیا را طوری خلق کرده که مایه رشد و بزرگ شدن او گردد. لذا در قرآن فرمود: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی کَبَدٍ؛ (۱) همانا ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم.»
امام صادق علیهالسلام میفرمایند:
«ازجمله چیزهایی که خداوند متعال به موسی علیهالسلام وحی کرد، این بود که:
«آفریدهای نیافریدهام که نزد من محبوبتر از بنده مؤمنم باشد. او را مبتلا میسازم چون برایش بهتر است؛ به او عافیت میبخشم چون برایش بهتر است، از او میگیرم و محرومش میسازم چون برایش بهتر است. من بهتر میدانم که چه چیز بنده مرا اصلاح میکند؛ پس باید که بر بلای من صبور باشد و از نعمتهایم سپاسگزار و از حکم و قضای من خشنود تا او را در شمار بندگان صدّیق خود بنویسم.» (۲)
نکته دوم: شناخت آثار مثبت بلاها
این بلاها و سختیهایی که سر راه انسان قرار میگیرد هرکدام آثار مخصوص به خود و علت خاص به خود را دارد؛ برخی برای بخشش گناهان است و برخی برای دور شدن او از غفلت و برخی برای امتحان و بالارفتن درجه انسان و برخی برای اصلاح صفات ناپسند انسان است و برخی هم نتیجه عذاب و خشم الهی به خاطر گناهان و ظلمهایی است که او انجام داده است. چنانچه حضرت علی علیهالسلام میفرمایند:
«خداوند بندگان خود را با انواع سختیها میآزماید و با مشکلات زیاد به عبادت میخواند و به اقسام گرفتاریها مبتلا میسازد تا کبر و خودپسندی را از دلهایشان خارج کند و بهجای آن فروتنی آورد و درهای فضل و رحمتش را به رویشان بگشاید و وسایل عفو و بخشش را بهآسانی در اختیارشان گذارد. (۳)
پس نباید سختیها و مشکلات را به چشم امری بد و مذموم نگاه کرد و همه صاحبان بلا را انسانهای راندهشده و نفرینشده دانست؛ بلکه میبایست در اغلب موارد بلاها را نشانه لطف و توجه و تربیت الهی دانست. همچنانکه آیات و روایات بسیاری در این زمینه وارد شده است. اگر فلسفه و حکمت بلاها را بهخوبی شناختیم؛ آنگاه صبر و تحمل و مدارای ما با آنها خیلی بهتر خواهد شد.
نکته سوم: استغفار
اگرچه سختیها و بلاها آثار مثبت فراوانی دارند، اما این به معنای این نیست که انسان دست روی دست بگذارد و برای جلوگیری یا رفع آنها اقدامی انجام ندهد؛ بلکه در فرهنگ دینی راههای فراوانی برای دفع یا رفع بلاها ذکر شده است. ازجمله یکی از این راهها استغفار زیاد روزانه است تا اگر گناه و اشتباهی باعث نزول بلا شده است خداوند غفار به برکت این استغفارها ما را ببخشد. چنانچه امام صادق علیهالسلام فرمودند:
«درهای بلا را با استغفار از خود دفع نمایید.» (۴)
نکته چهارم: صدقه
یکی از راههای دیگر دفع و رفع بلاها، دادن صدقه است. چنانچه پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآله فرمودند: صدقه، بلا را دفع میکند و مؤثرترین داروست؛ صدقه، قضای حتمی را دفع میکند و چیزی جز دعا و صدقه درد و بیماریها را از بین نبرد. (۵) خدای یکتا درد، توده معده، آتشسوزی، غرق شدن، ویرانی و دیوانگی را با صدقه دفع میکند. پس رسول خدا صلیاللهعلیهوآله هفتاد بلا را برشمرد. (۶)
نکته پنجم: دعا و اذکار
یکی از اسباب مؤثر در دفع و رفع بلاها دعا و اذکار است. پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآله فرمودند:
«بابهای بلا را با دعا دفع کنید.» (۷)
اهلبیت علیهمالسلام ادعیه و اذکار و حرزهای متنوع و متعددی برای در امان ماندن از بلاها و برطرف شدن آنها بیان کردهاند.
نکته ششم: توسل به اهلبیت علیهمالسلام
یکی از نقشهایی که خداوند متعال برای اهلبیت علیهمالسلام قرار داده، پناهگاه بودن ایشان برای دیگران است. آری این بزرگواران پناهگاه امن الهی در دستگاه خلقت میباشند؛ از این رو هر کس به ایشان پناه ببرد و متوسل و متوجه به ایشان باشد در امنوامان الهی قرار میگیرد و از انواع بلاها و مشکلات و کید دشمنان در امان خواهد بود. چنانچه در زیارات و روایات این بزرگواران چنین توصیف شدهاند:
«کهف الوری (پناهگاه مخلوقات)، سفینه النجاه (کشتی نجات)، الذاده الحماه (دفعکنندگان و حمایتکنندگان)، أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَیْکُم (هر کس به شما پناهنده شد در امان قرار گرفت) وَ بِکُمْ یُنَفِّسُ الْهَم (بهوسیله شما خدا غم و اندوه را برطرف مینماید) وَ بِکُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَ فَرَّجَ عَنَّا غَمَرَاتِ الْکُرُوبِ وَ أَنْقَذَنَا مِنْ شَفَا جُرُفِ الْهَلَکَاتِ وَ مِنَ النَّار (و بهوسیله شما بود که خدا ما را از ذلت بیرون آورد و گشایش داد به گرفتاریهای سخت ما و نجاتمان داد از پرتگاه هلاکت و نابودی و هم از آتش دوزخ)» (۸) پس توسل هرروزه به این بزرگواران با خواندن زیارتنامههای ایشان یا دعاهای توسل یا تشرف به حرمهای ایشان یا صلوات فرستادن بر ایشان یا گریه بر مصائبشان یا شادی در شادیشان و ... باعث در امان ماندن از سختیها و بلاها است و برطرف شدن آنها میگردد.
نکته هفتم: پرهیز از گناه و اخلاق فاسده
یکی از اصلیترین دلایل نزول بلاها گناهان و خطاها و اخلاق ناپسند انسان است. قرآن کریم در این زمینه میفرماید:
«وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَهٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ؛ (۹) هر مصیبتی به شما رسد بهدلیل اعمالی است که انجام دادهاید و بسیاری را نیز عفو میکند!»
امام صادق علیهالسلام میفرمایند:
«خدا نعمتی به بندهای نداده که از او بگیرد جز آنکه گناهی کند که بهسبب آن مستحق سلب نعمت شود.» (۱۰)
پس باید سعی کرد از گناهان و رفتارهای ناپسند خودداری کرد و در صورت ارتکاب با استغفار از نزول بلاها جلوگیری کرد.
نکته هشتم: پرهیز از آزار و اذیت دیگران
یکی از گناهانی که بهطور ویژه در روایات نسبت به آن هشدارهای شدید دادهاند ظلم و آزار رساندن به دیگران و اذیت آنها است؛ خصوصاً نسبت به حقداران مانند والدین و ضعفا و حیوانات که باعث آه و نفرین آنها شده و اسباب نزول بلا میگردد. پیامبر خدا صلیاللهعلیهوآله فرمودند:
«از نفرین مظلوم بترس که بهسوی آسمان میرود.» (۱۱)
نکته نهم: اعراض نکردن از یاد خدا
قرآن کریم یکی دیگر از دلایل مبتلا شدن به سختیها و فشارها را رویگرداندن از یاد خدا معرفی مینماید:
«وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْری فَإِنَّ لَهُ مَعیشَهً ضَنْکاً؛ (۱۲) و هر کس از یاد من رویگردان شود، زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت.»
پس یکی از راههای نجات از فشارها و سختیها روی آوردن حقیقی به خدا و یاد نمودن او در شبانهروز است.
نتیجه:
انسان برای رهایی از بلاها و مشکلات در ابتدا باید نگاه خود را به زندگی دنیا و بلاها و گرفتاریهایش تصحیح نماید و آثار مثبت فراوانی که اغلب بلاها دارند را بشناسد تا بتواند بهتر تحمل نماید و از این فرصتها استفاده لازم را ببرد و همچنین با به کار گرفتن دعا، صدقه، استغفار و توسل به اهلبیت علیهمالسلام و پرهیز از گناه و ظلم و فراموشی خدا، بلاها و مشکلات زندگی را دفع و رفع نماید.
پینوشتها:
۱. سوره بلد: آیه ۴.
۲. الإمامُ الصّادقُ علیهالسلام- فیما أوحی اللَّهُ تعالی إلی موسی علیهالسلام-: «ما خَلَقتُ خَلْقاً أحَبَّ إلَیَّ مِن عَبدیَ المؤمنِ، فإنّی إنّما أبْتَلِیهِ لِمَا هُو خَیرٌ لَهُ، واعافِیهِ لِما هُو خیرٌ لَهُ، وأزْوِی عَنهُ لِما هُو خَیرٌ لَهُ، وأنا أعلَمُ بما یَصلُحُ علَیهِ عبدی، فلْیَصْبِرْ علی بلائی، ولْیَشکُرْ نَعْمائی، ولْیَرْضَ بقَضائی، أکتُبْهُ فی الصِّدِّیقینَ عِندی.» شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، التوحید، تحقیق: هاشم حسینی، قم، جامعه مدرسین حوزه، اول، ۱۳۹۸ ق، ص: ۴۰۵.
۳. «ولکنّ اللَّه یَخْتبِرُ عِبادَهُ بأنواعِ الشَّدائدِ، ویَتَعبّدُهُم بأنواعِ المَجاهِدِ، ویَبْتَلیهِم بضُروبِ المَکارِهِ؛ إخْراجاً للتَّکَبُّرِ مِن قلوبهِمْ، وإسْکاناً للتَّذَلُّلِ فی نُفوسِهِم، ولِیَجْعلَ ذلکَ أبواباً فُتُحاً إلی فضلِهِ، وأسباباً ذُلُلًا لِعَفوِهِ.» شریف رضی، محمد بن حسین، نهجالبلاغه، تحقیق و تصحیح: صبحی صالح، قم، هجرت، اول، ۱۴۱۴ ق، ص: ۲۹۴.
۴. «ادفَعُوا أبوابَ البَلاءِ بالاستِغفارِ.» حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهمالسلام، قم، اول، ۱۴۰۹ ق، ج۹، ص: ۲۹.
۵. «الصَّدَقَهُ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ وَ هِیَ أَنْجَحُ دَوَاءً وَ تَدْفَعُ الْقَضَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً وَ لَا یَذْهَبُ بِالْأَدْوَاءِ إِلَّا الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَهُ.» مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الأطهار علیهمالسلام، ۱۱۰ جلد، تحقیق: جمعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، دوم، ۱۴۰۳ ق، ج۹۳، ص: ۱۳۷.
۶. «إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَیَدْفَعُ بِالصَّدَقَهِ الدَّاءَ وَ الدُّبَیْلَهَ وَ الْحَرَقَ وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ الْجُنُونَ وَ عَدَّ ص سَبْعِینَ بَاباً مِنَ السُّوءِ.» کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علیاکبر غفاری، چهارم، دار الکتب الاسلامیه، تهران _ ایران، ۱۴۰۷ ق، ج۴، ص: ۵.
۷. «ادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ.» حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهمالسلام، قم، اول، ۱۴۰۹ ق، ج۷، ص: ۴۲
۸. رک: زیارت جامعه کبیره، صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، تحقیق: علیاکبر غفاری، دوم، جامعه مدرسین حوزه، قم، ۱۴۱۳ ق، ج۲، ص: ۶۱۰.
۹. سوره شوری: آیه ۳۰.
۱۰. «ما أنعَمَ اللَّهُ علی عبدٍ نِعمَهً فَسَلَبَها إیّاهُ حتّی یُذنِبَ ذَنباً یَستَحِقُّ بذلکَ السَّلبَ.» کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علیاکبر غفاری، چهارم، دار الکتب الاسلامیه، تهران _ ایران، ۱۴۰۷ ق، ج۲، ص: ۲۷۴.
۱۱. «اتَّقُوا دَعْوَهَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَهَ الْمَظْلُومِ تَصْعَدُ إِلَی السَّمَاءِ.» طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم، الشریف الرضی، چهارم، ۱۴۱۲ ق، ص: ۲۷۶.
۱۲. سوره طه: آیه ۱۲۴
نظر شما