غزل زیبای قرآنی با عنوان «ساده نیست...»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ غزلی قرآنی با عنوان «ساده نیست» از سوی سرکار خانم «فاطمه حیاتی» شاعره اهل‌بیت(ع) سروده شد که متن آن در ادامه می‌آید:

شعر گفتن در تراز و شأنِ قرآن ساده نیست

گفتن از " یاسین " و " قدر " و " آل عمران " ساده نیست

کیست تا یک سوره نه یک آیه مثلش آوَرَد!؟

پا زدن بر چشم و بر اِنصاف و وجدان ساده نیست

" هَل اَتی " یعنی که انفاق و گذشت و معرفت

ذکرِ این لطفِ وسیع و فضل و اِحسان ساده نیست

خواندنِ حمد و شفای درد های لاعلاج

صحبت از اعجاز و از این راهِ درمان ساده نیست

" آیَت الْکُرسی " کجا؟ فهم و بیانِ من کجا!؟

گفتن از این آیه با ادراکِ انسان ساده نیست

" آیه ی تطهیر" و تکریمِ مقامِ اهل بیت

جز بیانِ این فضیلت وصفِ آنان ساده نیست

" اِن یَکاد " و دوری از بُخل و عِناد و چشم زخم

جنگ با دامِ سخیف و سختِ شیطان ساده نیست

عادیات و نصر و ناس و کافرون و مائده

چیدنِ با نظمِ این باغ و گلستان ساده نیست

کوثر و شأنِ نزولش فاطمه دخت نبی‌ست

بی نگاه و مهرِ زهرا گوی و میدان ساده نیست

" آیه ی اِکمالِ دین " و شوکتِ عیدِ غدیر

بی ولایت ثبتِ عیدِ فطر و قربان ساده نیست

مستِ " اَلرَّحْمان" شدم با(بَرزَخ لایَبغیان)

وصفِ زیباییِ آن یاقوت و مرجان ساده نیست

سجده کردم چون شنیدم آیه های سجده دار

رَد شدن از اِقتدار و علمِ سلطان ساده نیست

من مُفَسّر نیستم امّا بدونِ این کتاب

دَم زدن از موضعِ اسلام و ایمان ساده نیست

