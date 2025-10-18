غزل زیبای قرآنی با عنوان «ساده نیست...»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ غزلی قرآنی با عنوان «ساده نیست» از سوی سرکار خانم «فاطمه حیاتی» شاعره اهلبیت(ع) سروده شد که متن آن در ادامه میآید:
شعر گفتن در تراز و شأنِ قرآن ساده نیست
گفتن از " یاسین " و " قدر " و " آل عمران " ساده نیست
کیست تا یک سوره نه یک آیه مثلش آوَرَد!؟
پا زدن بر چشم و بر اِنصاف و وجدان ساده نیست
" هَل اَتی " یعنی که انفاق و گذشت و معرفت
ذکرِ این لطفِ وسیع و فضل و اِحسان ساده نیست
خواندنِ حمد و شفای درد های لاعلاج
صحبت از اعجاز و از این راهِ درمان ساده نیست
" آیَت الْکُرسی " کجا؟ فهم و بیانِ من کجا!؟
گفتن از این آیه با ادراکِ انسان ساده نیست
" آیه ی تطهیر" و تکریمِ مقامِ اهل بیت
جز بیانِ این فضیلت وصفِ آنان ساده نیست
" اِن یَکاد " و دوری از بُخل و عِناد و چشم زخم
جنگ با دامِ سخیف و سختِ شیطان ساده نیست
عادیات و نصر و ناس و کافرون و مائده
چیدنِ با نظمِ این باغ و گلستان ساده نیست
کوثر و شأنِ نزولش فاطمه دخت نبیست
بی نگاه و مهرِ زهرا گوی و میدان ساده نیست
" آیه ی اِکمالِ دین " و شوکتِ عیدِ غدیر
بی ولایت ثبتِ عیدِ فطر و قربان ساده نیست
مستِ " اَلرَّحْمان" شدم با(بَرزَخ لایَبغیان)
وصفِ زیباییِ آن یاقوت و مرجان ساده نیست
سجده کردم چون شنیدم آیه های سجده دار
رَد شدن از اِقتدار و علمِ سلطان ساده نیست
من مُفَسّر نیستم امّا بدونِ این کتاب
دَم زدن از موضعِ اسلام و ایمان ساده نیست
......................
پایان پیام / 348
