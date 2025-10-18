مقامات پاکستان و طالبان برای مذاکرات صلح وارد دوحه شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با افزایش تنش‌های میان پاکستان و طالبان محمدیعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان و عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات پاکستان برای انجام مذاکرات وارد دوحه، پایتخت قطر شدند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در همین راستا صبح امروز (شنبه ۲۶ مهر) در صفحه ایکس خود نوشت: نظر به وعده‌ای که صورت گرفته بود که با جهت پاکستانی مذاکرات در دوحه برگزار شود، یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی به رهبری محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع کشور، امروز عازم دوحه گردید.

وی در ادامه به حملات شب گذشته ارتش پاکستان به استان پکتیکا افغانستان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد و گفت این حملات که بر مناطق غیرنظامی باعث کشته و زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان غیرنظامی شده است.

ذبیح الله مجاهد با محفوظ دانستن حق پاسخگویی به تجاوز و نقض حریم توسط نیروهای پاکستانی برای طالبان نوشت: به منظور حفظ حیثیت و احترام تیم مذاکراتی خود، مجاهدین امارت اسلامی از تحرکات جدید خودداری نمایند.

سخنگوی طالبان در پایان پیام خود تأکید کرد که: افغانستان به حل صلح‌آمیز و امنیت منطقه‌ای باور دارد، اما هر آنچه رخ می‌دهد، نتیجه تجاوزات جانب پاکستانی است.

...........

پایان پیام/