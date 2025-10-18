به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نخست‌وزیری پاکستان اعلام کرد که نخست‌وزیر این کشور طی تماس تلفنی با نخست‌وزیر مالزی درباره تحولات اخیر در مرزهای افغانستان و پاکستان گفت‌وگو کرده است.

همزمان، سخنگوی طالبان افغانستان نیز از تماس تلفنی نخست‌وزیر مالزی با رئیس‌الوزرای حکومت سرپرست افغانستان خبر داد.

‌ ابراز نگرانی مالزی از درگیری‌های اخیر

نخست‌وزیر مالزی در گفت‌وگو با طرف پاکستانی، نگرانی کشورش را از رویدادهای اخیر ابراز کرد و پیشنهاد داد مالزی نقش سازنده‌ای در کاهش تنش‌ها و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه ایفا کند.

‌ موضع پاکستان درباره تروریسم فرامرزی

نخست‌وزیر پاکستان در این تماس اظهار داشت که اسلام‌آباد به دنبال صلح و ثبات در افغانستان است، اما همچنان با تروریسم فرامرزی ناشی از خاک افغانستان مواجه است.

وی تأکید کرد که مقامات افغان باید اقدامات فوری و مؤثری برای از بین بردن شبکه‌های تروریستی فعال در خاک افغانستان که حملاتی را در داخل پاکستان ترتیب می‌دهند، انجام دهند.

‌ پاسخ کابل به اتهامات اسلام‌آباد

سخنگوی طالبان افغانستان به نقل از رئیس‌الوزرای حکومت سرپرست اعلام کرد که افغانستان طرفدار جنگ نیست و درگیری‌ها با نقض حریم افغانستان از سوی طرف پاکستانی آغاز شده است.

رئیس‌الوزرا همچنین گفت که هیأت افغانستانی به ریاست وزیر دفاع در مذاکرات با طرف پاکستانی در دوحه حضور دارد.

‌ مذاکرات دوحه برای کاهش تنش‌ها

وزارت امور خارجه پاکستان نیز با تأیید حضور هیأت بلندپایه این کشور در دوحه، اعلام کرد که گفت‌وگوها با طالبان افغانستان بر اقدامات فوری علیه تروریسم و بازگرداندن صلح و ثبات به مرزهای دو کشور متمرکز خواهد بود.

منابع پاکستانی گزارش دادند که دور نخست مذاکرات میان هیأت‌های دو کشور پایان یافته و دور دوم این گفت‌وگوها فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.

