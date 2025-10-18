ائمه جمعه شیعه افغانستان تجاوزات پاکستان به کشورشان را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با آغاز جنگ بین طالبان و پاکستان و افزایش حملات زمینی و هوایی ارتش پاکستان به خاک افغانستان در هفته گذشته، ائمه جمعه شیعه در نقاط مختلف افغانستان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته (۲۵ مهر) حملات پاکستان به این کشور را محکوم کردند.

حجت الاسلام و المسلمین عالمی، خطیب نماز جمعه در مصلای اباصالح المهدی(ع) غرب کابل با محکومیت نقض حریم افغانستان توسط ارتش پاکستان، خاطر نشان ساخت که روابط بین دو کشور همسایه بایستی روابط حسنه باشد. وی با بیان اینکه جنگ و خشونت به نفع هیچ‌کس نیست، تصریح کرد: ما به کشور همسایه با حفظ احترام متقابل همسایه داری می‌گوئیم؛ تجربه نشان داده است که افغانها در مقابل تجاوز - ولو همسایه مسلمان - سخت حساس بوده و ایستادگی خواهند کرد.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی، امام جمعه مرکز استان بامیان نیز ضمن محکوم نمودن تجاوز پاکستان، سیاست پاکستان در قبال افغانستان را یک سیاست منفعت جویانه ذکر نمود.

محمد علی اخلاقی، رئیس کمیسیون عالی شیعیان در سخنرانی قبل از نماز جمعه در مصلای اباصالح المهدی(ع) غرب کابل با محکومیت نقض حریم هوایی افغانستان، به رهبران پاکستان هشدار داد که شعله‌ور ساختن جنگ نه‌تنها به افغانستان بلکه به خودشان نیز خسارت خواهد زد و از مردم پاکستان خواست که اجازه ندهند رهبران‌شان کشور را به سوی جنگ و آتش سوق دهند. اخلاقی اضافه کرد مردم افغانستان ثابت کرده‌اند که در طول تاریخ در برابر حملات و تهاجم بیرونی یک دست بوده و همه باهم از خاک و کشورشان دفاع کرده و خواهند کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سردار علی محسنی امام جمعه مصلای خاتم الانبیاء(ع) در شرق کابل با اشاره به حملات و تجاوزات اخیر از سوی کشور پاکستان به افغانستان، این اقدامات را محکوم کرده و با بیان شدیدترین اعتراضات، خواهان توقف چنین حملات ناجوانمردانه و تجاوزکارانه شد. حجت‌الاسلام محسنی از دولت و ملت خواستند که با وحدت و همبستگی، از تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع کنند و در برابر هرگونه تهدیدات خارجی ایستادگی نمایند.

