به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سیدمسعود پورسیدآقایی» ریاست مؤسسه آینده روشن به همراه جمعی از اساتید و مدیران این موسسه، امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ با آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، دیدار کردند.

پورسیدآقایی در این دیدار با اشاره به موضوع همایش دکترین مهدویت اظهار کرد: موضوع این همایش در سال جاری، مهدویت و دشمن شناسی با محوریت صهیونیسم است، موضوع همایش امسال با موضوع جنگ ۱۲ روزه تحمیلی است، البته فراخوان همایش پیش از جنگ داده شده بود. این جنگ علی رغم مشکلاتی که به وجود آورد، برکاتی هم داشت و نظر برخی از عالمان مخالف شیعه نسبت به شیعیان را تغییر داد. ایران نشان داد که به لحاظ سیاسی و نظامی، ابرقدرت است.

رئیس موسسه آینده روشن ادامه داد: موضوع همایش دکترین مهدویت در سال جاری، یک موضوع مهم است. تلاش می کنیم که این همایش را در شهرهای قم و تهران، برگزار کنیم. از اقدامات دیگر موسسه آینده روشن علاوه بر برگزاری همایش دکترین مهدویت، راه اندازی سطح چهار مهدویت در حوزه علمیه و چاپ مجلات و تولید محصولات است. هیئت علمی این موسسه نگاه جدیدی به مووضوع مهدویت دارند و تولیداتی همچون تدوین مقاله و چاپ کتاب را در موسسه آینده روشن شاهد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: از مجمع جهانی اهل بیت(ع) درخواست داریم که زمینه ساز حضور مراکز خارج از کشور در همایش دکترین مهدویت باشد تا شاهد ایجاد جریان باشیم.

