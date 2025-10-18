به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سیدمسعود پورسیدآقایی» ریاست مؤسسه آینده روشن به همراه جمعی از اساتید و مدیران این موسسه، امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ با آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، دیدار کردند.

قدردانی از تلاش‌های مؤسسه آینده روشن

آیت‌الله رمضانی در این دیدار با اشاره به عملکرد مؤسسه آینده روشن اظهار کرد: تلاش مدیران و اساتید مؤسسه آینده روشن این است که تفکر صهیونیست را نهادینه کنند و این تلاش جای قدردانی است. پرسش‌های فراوانی در جامعه در خصوص مسئله مهدویت و اتفاقات پیش و پس از ظهور وجود دارد و فضلایی که صاحب‌سبک هستند و کتاب نوشتند می‌توانند در دوره‌های آموزشی به این سؤالات پاسخ بدهند.

گسترش فعالیت‌های ویکی‌شیعه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی

وی با بیان این‌که ویکی‌شیعه یک دایرة‌المعارف مجازی است، افزود: ویکی‌شیعه به ۲۲ زبان است و هر روز ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از این دانشنامه بازدید می‌کنند که این عدد باید حداقل به ۱۰ میلیون بازدید در روز برسد. از هوش مصنوعی در ویکی‌شیعه استفاده می‌کنیم و اکنون ۳۴ هزار مدخل در آن وجود دارد و این دانشنامه در صدر نتایج جست‌وجوها در موتورهای جست‌وجوگر است. خیلی از بزرگان به ویکی‌شیعه مراجعه می‌کنند و اکنون ۸۰ مدخل در خصوص مهدویت در این دانشنامه وجود دارد که حداقل باید به ۱۰۰ مدخل برسد.

نقش مبلغان بومی در ترویج معارف مهدوی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) ادامه داد: این مجمع ۳۲۰۰ مبلغ بومی در جهان دارد که تعداد ۹۵۰ مبلغ هم به این مبلغان افزوده شده است و این مبلغان بومی در کشورهای خود به تبلیغ می‌پردازند. می‌توانیم تفاهم‌نامه‌ای را با مؤسسه آینده روشن جهت برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی این مبلغان در عرصه مهدویت داشته باشیم. همچنین ۷۰۰ مبلغ بومی در کشور عراق داریم که جزو مبلغان قوی محسوب می‌شوند و مهارت‌افزایی این مبلغان جهت رفع شبهات در عرصه مهدویت، ضرورت زیادی دارد.

توسعه دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) و نقش آن در نخبه‌پروری

آیت‌الله رمضانی، رویکرد دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) را نخبه‌پروری دانست و تصریح کرد: این دانشگاه در گذشته تنها ۹ رشته داشت و در مقطع دکترا هم رشته‌ای نداشت، اما اکنون ۲۷ رشته در دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) تدریس می‌شود. دانشجویان این دانشگاه از ۱۷۰ دانشجو از ۹ ملیت به ۱۴۳۰ دانشجو از ۳۳ ملیت رسیده است و این دانشگاه در زمینه جذب ملل در بین دانشگاه‌های کشور، رتبه نخست را دارد.

اصول ایجابی و سلبی در اسلام

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به ویژگی‌های دین اسلام اظهار کرد: حاصل مطالعات من در زمینه آیات قرآن و روایات این است که دو اصل ایجابی و دو اصل سلبی در اسلام داریم. دو اصل ایجابی، کرامت و عدالت است؛ کرامت در غرب، واکنشی است، اما کرامت در اسلام، کنشی می‌باشد. غربی‌ها نگاه اومانیستی به کرامت دارند که در ذیل بستری از جنایات رخ‌داده در غرب است. اما کرامت کنشی این است که انسان‌ها براساس آیات قرآن صاحب کرامت هستند. عدالت نیز برحسب درجات کرامت خواهد بود.

وجه سلبی انتظار و مبارزه با جریان کفر

وی ادامه داد: ظلم و انظلام (مورد ظلم قرار گرفتن) در اسلام و معارف وحیانی وجود ندارد. مثلاً در آیت‌الکرسی می‌خوانیم که «فَمَن یَکفُر بِالطّاغوتِ وَیُؤمِن بِاللَّهِ» یعنی ابتدا کفر به طاغوت و سپس ایمان به خداوند است. یا در مورد یاران رسول اکرم(ص) می‌خوانیم که «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» که سخت‌گیری بر کفار در بین یاران پیامبر(ص) مقدم بر مهربانی بین یکدیگر بوده است. همین بحث را در مورد انتظار هم می‌توان داشت و وجه سلبی انتظار، ایستادگی مقابل جریان کفر، شرک و نفاق است. اعتقاد داریم که انتظار، باوری است که بارور می‌شود. وجه سلبی انتظار، نفرت از دشمن و آمادگی برای مقابله با جریان کفر است. البته انتظار را می‌توان به یک معنا، امید به آینده معرفی کرد.

قاعده طلایی اخلاق در اسلام و ادیان

آیت‌الله رمضانی، اسلام را مروّج و منادی قواعد طلایی اخلاق دانست و تصریح کرد: قاعده طلایی، قاعده‌ای است که نه‌تنها اسلام و ادیان الهی بلکه ملل عالم نیز آن را می‌پذیرند. از جمله این قواعد این است که آنچه را که برای خودمان می‌پذیریم، برای دیگران بپذیریم. این یک حکم فطری است. ما همیشه از تعبیر امت اسلامی استفاده می‌کنیم، اما پیامبر اکرم(ص) تعبیری با عنوان امت سیاسی داشتند که شامل مسیحیان و یهودیان نیز می‌شود و همه آن‌ها ذیل حکومت اسلامی، شهروند می‌باشند. امید، پیروزی حق بر باطل است و امید به جامعه، انگیزه مقاومت و پایداری را می‌دهد.

دشمن‌شناسی و وجه سلبی انتظار در دکترین مهدویت

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان این‌که دشمن‌شناسی موضوع همایش دکترین مهدویت آتی است، افزود: دشمن‌شناسی به وجه سلبی انتظار اشاره دارد و این وجه باید در همایش دکترین مهدویت بیشتر نشان داده شود. انقلاب اسلامی در عین این‌که منادی علم و ایمان بود، زمینه‌ساز ظهور هم می‌باشد. در نظام‌های لائیسیته و سکولار، ایمان و ترویج ایمان را به رسمیت نمی‌شناسند و این اقدامات را تنها در نظام‌های اسلامی مشاهده می‌کنید. جمهوری اسلامی ایران در عین این‌که منادی علم و ایمان است، منادی مقاومت هم می‌باشد. ایران اسلامی، نماد مقاومت در دنیاست که حتی غیرمسلمانان را جذب کرده است.

نقد روایت‌گری صهیونیسم و ضرورت انتقال ادبیات اسلامی

وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های جریان صهیونیسم، تلاش برای مظلوم‌نمایی است. به‌عنوان مثال شاهد ایجاد قبرستان نمادین هولوکاست در یکی از بهترین و گران‌ترین مناطق شهر برلین هستیم و انکار هولوکاست جرم‌انگاری شده است. صهیونیست‌ها، آدم‌ها را گماردند که در هر جلسه‌ای حضور بیابند و اقدام به مظلوم‌نمایی کنند. صهیونیست‌ها در روایت‌گری از ما جلوتر هستند؛ البته اتفاقات غزه باعث شد که دست آن‌ها رو شود. اگر بتوانیم ادبیات‌مان را به‌خوبی منتقل کنیم، فاتح میدان هستیم. یکی از عالمان مسیحی در جریان دیالوگ در دانشگاه سوربن می‌گفت که تفکر شیعی می‌تواند پاسخ‌گوی سؤالاتی باشد که ما نمی‌توانیم آن را پاسخ بدهیم. لذا ما در معارف همه‌چیز داریم و باید نگاه جهانی و بین‌المللی داشته باشیم تا بتوانیم تأثیر بگذاریم.

