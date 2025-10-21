  1. صفحه اصلی
امیر قطر: غزه بخش جدایی ناپذیر فلسطین است

۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۴
  امیر قطر ضمن محکوم کردن نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی تاکید کرد که نوار غزه بحش جدایی ناپذیر فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در اظهاراتی گفت: در مساله میانجیگری ها و اقدامات انسانی تلاش های قابل تقدیری انجام دادیم که این امر قدرت و جایگاه قطر را بالا برد.

امیر قطر در ادامه افزود: اقدامات و تجاوزهای اسرائیل و نقض مداوم آتش بس را محکوم می کنیم. جامعه بین المللی باید از ملت فلسطین محافظت کند و تضمین کند که عاملان نسل کشی از مجازات فرار نخواهند کرد.

تمیم بن حمد خاطرنشان کرد: اسرائیل با تعرض به کشور قطر به عنوان میانجیگر، از تمام قوانین و عرف های بین المللی تجاوز کرد. ما تجاوز اسرائیل را تروریسم دولتی برشمردیم و پاسخ جهانی به قدری قوی بود که عامل این اقدام را شوکه کرد.

امیر قطر تاکید کرد: سخنان اعضای شورای امنیت و کنفرانس سران کشورهای عربی و اسلامی، جایگاه قطر را نشان داد.

وی گفت: تداوم نقض آتش بس توسط اسرائیل و گسترش شهرک سازی در کرانه باختری و تلاش برای یهودی سازی قدس را محکوم می کنیم. تاکید می کنیم که نوار غزه بخش جدایی ناپذیر فلسطین یکپارچه است.

