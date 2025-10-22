به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه فلسطین با صدور بیانیهای، حملات شهرکنشینان اسرائیلی به شهروندان فلسطینی و فعالان خارجی در فصل ملی برداشت زیتون در کرانه باختری اشغالی را بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که اقدامات گروههای مسلح شهرکنشین با حمایت و هماهنگی ارتش رژیم صهیونیستی انجام میشود و بخشی از سیاست سازمانیافته و گسترده برای هدف قرار دادن مردم فلسطین، جلوگیری از دسترسی کشاورزان به زمینهایشان، ضربوشتم آنان، آتشزدن خودروها و سرقت محصول زیتون است. این اقدامات بهعنوان بخشی از طرح مستمر نسلکشی و کوچ اجباری و تلاش برای تضعیف حمایتهای بینالمللی از پایان اشغال و تشکیل دولت فلسطینی تلقی میشود.
وزارت خارجه فلسطین همچنین بازداشت ۳۲ فعال خارجی توسط نیروهای اشغالگر را محکوم کرد؛ این افراد در کمپینی برای حمایت از کشاورزان و مستندسازی جنایات شهرکنشینان مشارکت داشتند. این اقدام بهعنوان تلاشی برای پنهانسازی حجم واقعی تجاوزات و نقضهای حقوق بینالملل در چارچوب سیاستی فراگیر برای محو مظاهر زندگی فلسطینی در سرزمینهای اشغالی ارزیابی شده است.
در ادامه بیانیه، وزارت خارجه فلسطین تأکید کرده است که تلاشهای رژیم اشغالگر و ابزارهای آن، از جمله تلاش شهرکنشینان برای کوچاندن مردم فلسطین از سرزمینشان از طریق خشونت، قتل، ریشهکنی درختان و سوزاندن محصولات نباید بدون پاسخ و مجازات باقی بماند؛ چرا که این اقدامات نهتنها نقض آشکار حقوق بینالملل است، بلکه تهدیدی برای ارزشهای عدالت و اصول بنیادین نظام بینالمللی محسوب میشود.
وزارت خارجه فلسطین در پایان از تمامی کشورها و نهادهای بینالمللی خواست تا فوراً وارد عمل شده و به این اقدامات پایان دهند، از غیرنظامیان فلسطینی حمایت کنند و حق مسلم و بنیادین آنان برای زندگی با امنیت و کرامت در سرزمین خود را تضمین نمایند.
...................................
پایان پیام/ 167
نظر شما