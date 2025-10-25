به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری شیرازی در نشست دوره ای جامعه روحانیت شیراز که در مرکز پیاده ارتش جمهوری اسلامی برگزار شد، با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با آغاز ماههای قمری و شمسی، حضرت زهرا (س) را بانویی بینظیر در تاریخ بشریت توصیف کرد و گفت: همه ما جیرهخوار سفره حضرت زهرا(س) هستیم؛ بانویی که نهتنها مادر ائمه اطهار (ع) بلکه حجت خدا بر روی زمین است.
وی با انتقاد از محدود کردن شخصیت حضرت زهرا (س) به موضوع حجاب، افزود: در حالی که اغلب سخنرانیها درباره حضرت زهرا (س) به حجاب محدود میشود، خطبه فدکیه و سخنان ایشان با زنان مدینه گنجینهای از معرفت، سیاست، و تحلیل اجتماعی است که کمتر به آن پرداخته شده است باید این ابعاد را برای نسل جوان و بانوان جامعه تبیین کنیم.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به ظرفیتهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را تبریک گفت و اظهار داشت: این نهاد به پیشنهاد حضرت آقا در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و با تأیید حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد و نقش مهمی در ارتقای معنویت و بصیرت در بدنه ارتش ایفا کرده است.
وی با یادآوری روزهای آغازین انقلاب و تلاش برخی برای حذف ارتش از ساختار نظام، گفت: در آن دوران، برخی خواستار اعدام فرماندهان ارتش بودند، اما امام ایستاد و ارتش را حفظ کرد. ارتش نیز در دوران دفاع مقدس با تقدیم هزاران شهید، وفاداری خود را به انقلاب ثابت کرد.
تولیت حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) با اشاره به خاطرات خود از دوران جنگ تحمیلی افزود: در زمان فرماندهی بنیصدر، دستور داده شده بود که حتی یک گلوله به سپاه داده نشود، اما ارتشیها شبانه و مخفیانه مهمات را به رزمندگان میرساندند، این همکاریها نشاندهنده پیوند عمیق ارتش با مردم و انقلاب است.
وی با تجلیل از شهید صیاد شیرازی گفت: شهید صیاد شیرازی در یکی از جلسات ارتش در ارومیه تأکید کرد که ارتش و سپاه یک لشکر الهی هستند. این جمله، گویای وحدت و همدلی نیروهای مسلح در دفاع از کشور است.
مهدیه اسفندیاری؛ قربانی دروغ بزرگ دموکراسی غربی
مسئول مدرسه علمیه محمودیه شیراز همچنین از دستگاه دیپلماسی کشور بابت پیگیری وضعیت خانم مهدیه اسفندیاری، فعال فرهنگی ایرانی که اخیراً از زندان فرانسه آزاد شده، قدردانی کرد و گفت: رفتار دولت فرانسه با ایشان نشان داد که شعارهای دموکراسی و آزادی در غرب، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. ایشان بدون محاکمه و در سلول انفرادی نگهداری شد و این نقض آشکار حقوق بشر است.
وی در ادامه با گرامیداشت سالگرد شهادت آیتالله مصطفی خمینی، این واقعه را نقطه عطفی در حرکت انقلابی مردم ایران دانست و افزود: «شهادت ایشان، همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند، یک لطف خفیه الهی بود که جرقهای برای خیزش دوباره ملت ایران شد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز همچنین از رسانه ملی، بهویژه صدا و سیمای فارس، بابت تلاش در معرفی شخصیتهای انقلابی و دینی و همچنین ظرفیت های مختلف استان در برنامه ایران جان تقدیر کرد و گفت: استان فارس در حوزه رسانه و فضای مجازی عملکرد درخشانی داشته و توانسته است صدای مردم را به خوبی منعکس کند.
وی با تأکید بر اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر، خاطرنشان کرد: نباید این فریضه را صرفاً به موضوع حجاب محدود کرد. تخلفات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که گاه از بیحجابی هم خطرناکترند، باید مورد توجه قرار گیرند. امر به معروف باید جامع و فراگیر باشد.
امر به معروف فقط حجاب نیست؛ باید با فساد اقتصادی نیز مقابله شود
دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد از تقلیل فریضه امر به معروف و نهی از منکر به موضوع حجاب، خواستار توجه جدی به تخلفات اقتصادی و مالی در کشور شد.
وی همچنین بر ضرورت حفظ انسجام ملی و حمایت از رهبری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری شیرازی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف فقط مربوط به حجاب نیست. اختلاس، سوءاستفاده از اموال عمومی، و تخلفات بانکی نیز مصادیق بارز منکر هستند که باید با آنها برخورد شود.
بانکها یا بنگاههای بازی با سرمایه مردم؟
وی با اشاره به وضعیت نابسامان برخی بانکهای خصوصی افزود: همین چند روز پیش اعلام شد که بانک آینده منحل شده و زیر نظر بانک ملی قرار گرفته است. چرا باید اجازه داده شود که اموال مردم در بانکهای خصوصی به بازی گرفته شود؟ در کشورهای اروپایی، تعداد بانکها محدود است، اما در خیابانهای تهران، ساختمانهای متعدد بانکهای خصوصی و دولتی را میبینیم که گاه با سرمایههای مردم، فعالیتهای غیرشفاف انجام میدهند.
امر به معروف را از پشت ویترین بانکها آغاز کنید
تولیت حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) با تأکید بر اینکه برخی تخلفات اقتصادی از بیحجابی نیز خطرناکتر است، اظهار داشت: مجموعههای فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر باید نسبت به همه تخلفات حساس باشند، نه فقط به ظاهر افراد. آرامش اجتماعی و سلامت اقتصادی نیز از مصادیق مهم معروف هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ رسانهای دشمنان و تلاش برخی برای مصادره کشور به نفع دیدگاههای غربی گفت: در جریان جنگ دوازدهروزه اخیر، برخی افراد با عناوین مختلف تلاش کردند نگاه آمریکایی را در کشور تقویت کنند. اینها میدانند که تنها مانع زیادهخواهیهای آمریکا و صهیونیسم، رهبری نظام است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با تاکید بر حفظ انسجام ملی و مقابله با توطئهها در سایه رهبری خواستار ایستادگی مردم در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی شد و با اشاره به فداکاریهای بیش از سیصد هزار شهید، تصریح کرد: کشوری که این همه شهید تقدیم کرده، نمیتواند نسبت به سرنوشت خود بیتفاوت باشد. خون شهدا ضامن بقای این سرزمین است و ما باید با حضور آگاهانه و تبیین مستمر، توطئههای دشمنان را خنثی کنیم.
..............................
پایان پیام/
نظر شما