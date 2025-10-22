مسجد علاوه بر عبادت محور فعالیت های اجتماعی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری استاندار فارس در همایش «مسجد برقرار» که با حضور رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در مسجد شهدا شیراز برگزار شد، با اشاره به جایگاه چندبعدی مسجد، آن را فراتر از مکانی برای عبادت دانست و تأکید کرد: مسجد کانونی برای فعالیت‌های اجتماعی، تربیتی و توسعه محله‌محور است.

وی در ادامه با بیان اینکه عبادت نیازی فطری در انسان است، تصریح کرد: حس پرستش به زندگی معنا می‌بخشد و در تمامی ادیان و اقوام قابل مشاهده است.

استاندار فارس با اشاره به تفاوت میان معبد و مسجد افزود: در سایر ادیان، معبد صرفاً محل عبادت است؛ اما مسجد، ابتکار پیامبر اسلام (ص) بوده و علاوه بر عبادت، بستری برای فعالیت‌های اجتماعی نیز فراهم می‌کند.

امیری ادامه داد: نخستین اقدام پیامبر پس از هجرت به مدینه، تأسیس مسجد بود که امور دینی و اجتماعی مسلمانان از طریق آن ساماندهی می‌شد.

استاندار فارس توحید را از ارکان قدرت انسان دانست و اظهار کرد: ایستادگی امام خمینی (ره) در برابر نظام‌های جهانی و دعوت مردم به حضور در صحنه، با اتکای به قدرت توحید محقق شد.

وی در پایان اذان را نماد قدرت‌بخشی مسجد معرفی کرد و گفت: اذان، برخلاف اعلان‌های مذهبی دیگر مانند ناقوس کلیسا، به انسان نیرو و انگیزه می‌بخشد.

