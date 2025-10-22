به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، در همایش «مسجد برقرار» ویژه ائمه جماعات و مبلغین استان فارس که در مسجد شهدا شیراز برگزار شد، مسجد را رکن هویتی جامعه اسلامی دانست و بر ضرورت احیای نقش تمدنی آن تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان حرم سوم اهل بیت(ع)، تشکیل این نشست را فرصتی برای بازنگری در وضعیت مساجد کشور عنوان کرد و گفت: انقلاب اسلامی از بستر مسجد شکل گرفت، اما از دهه هفتاد به بعد، کارکردهای اجتماعی و فرهنگی مساجد کاهش یافته است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با هشدار نسبت به نفوذ نگاه سکولاریستی به فضای مسجد، تصریح کرد: مسجد نباید به نمازخانه‌ای صرف تقلیل یابد، بلکه باید نماد هویت مؤمن و جامعه ایمانی باقی بماند.

وی امام جماعت را رکن اصلی مسجد دانست و افزود: اگر امام جماعت مأمور و مؤمن باشد، بسیاری از کمبودها جبران می‌شود؛ اما ضعف در این جایگاه، جبران‌ناپذیر است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با تأکید بر ضرورت بازگشت به مسجد، این رویکرد را امیدبخش خواند و گفت: تحول در مسجد از تحول در امام جماعت آغاز می‌شود؛ امامی که مسجد را قرارگاه اصلی رسالت خود بداند و با مردم، به‌ویژه جوانان، ارتباط فعال برقرار کند.

وی همچنین با اشاره به تجربه موفقی در یکی از مساجد تهران، مشارکت مردم در اداره مسجد را نمونه‌ای از امت‌سازی واقعی دانست و بر اهمیت کار شبکه‌ای میان مساجد تأکید کرد.

در پایان، حاج‌علی‌اکبری با اشاره به چالش پیر شدن جمعیت مساجد، جذب نسل جدید را اولویت اصلی دانست و گفت: این مهم تنها با همت امام جماعت و همکاری شبکه‌ای مساجد محقق خواهد شد.

