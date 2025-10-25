ترویج صحیح فرهنگ بسیاری از مشکلات را برطرف می کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان شامگاه جمعه در مراسم سومین سالگرد شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (ع) با بیان اینکه فرهنگ بر قانون ارجحیت دارد، اظهار کرد هدف اصلی از مجازات‌ها، جلوگیری از اثرات تخریبی بر فرهنگ جامعه است، نه صرفاً تنبیه فردی. در بسیاری موارد، فرهنگ جامعه قوی‌تر از قانون عمل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دین باید بر پایه فرهنگ‌سازی باشد نه صرفاً فردگرایی، افزود: عناصر فرهنگی مانند مسجد، اذان، ذکر، زیارت و مراسم مذهبی، نقش مهمی در ساختن فرهنگ جامعه دارند و موجب تقویت روحیه جمعی و حمایت از اولیای خدا می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین پناهیان با تأکید بر اینکه شهدا، به‌ویژه سیدالشهدا (ع)، نماد فرهنگ مقاومت و ایثار هستند، اظهار داشت: شهادت و گریه بر سیدالشهدا نه تنها رابطه عاطفی فردی، بلکه اثرات فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارد که موجب تثبیت و تقویت فرهنگ مقاومت می‌شود.

این استاد حوزه و دانشگاه نقش نهادهای فرهنگی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر و مساجد را در ترویج فرهنگ اسلامی مهم دانست و گفت: این نهادها با فعالیت‌هایی مانند یادآوری شهدا و برپایی مراسم مذهبی، فرهنگ ایثار را در جامعه نهادینه می‌کنند، فرهنگ اگر به‌درستی ترویج یابد، بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی حل می‌شود.

وی با اشاره به نگاه فرهنگی قرآن کریم تصریح کرد: برنامه دین در درجه اول اصلاح و ارتقای فرهنگ جمعی است، نه تربیت فردی صرف. قرآن برای جامعه شخصیت قائل است و حتی توبه یک قوم را می‌پذیرد.

حجت الاسلام والمسلمین پناهیان ادامه داد: تاریخ در قرآن بر اساس زندگی اقوام و پادشاهان بیان شده و انبیا نیز در قالب نجات جامعه و اقوام معرفی می‌شوند، نه صرفاً افراد.

وی در پایان با اشاره به حکومت امام زمان (عج) گفت: در آن دوران، کمترین نیاز به قانون و قوه قهریه وجود دارد، زیرا فرهنگ ولایت‌مداری و محبت به امام، خود ضامن نظم و امنیت خواهد بود.

..............................

پایان پیام/