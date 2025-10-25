به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین رجایینسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، در دوره ای جامعه روحانیت شیراز که به مناسبت گرامیداشت سالروز عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اظهار داشت: امروز مناسبتهای مهمی را همزمان گرامی میداریم؛ از جمله روز عقیدتی سیاسی ارتش، روز کارشناس، و سالروز شهادت فرزند امام راحل. این تقارن، مسئولیت ما را در حوزههای دینی، سیاسی و کارشناسی دوچندان میکند.
رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر جایگاه عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح، گفت: در ارتش و نیروهای مسلح، ابتدا باید از نظر عقیدتی آمادگی ایجاد شود تا بتوان به مسائل سیاسی ورود کرد. این نهادها بحمدالله در هر دو عرصه پیشگام و موفق بودهاند. حفظ و صیانت از این مجموعه عظیم در مسیر انقلاب و شریعت، کاری طاقتفرسا و نیازمند نظارت مستمر و تلاش شبانهروزی است.
وی با اشاره به مفهوم کارشناسی دینی، افزود: کارشناسی صرفاً به معنای اظهار نظر درباره زمین و ساختمان نیست. بلکه استفاده از علم، تجربه، شناخت موقعیت، مخاطب، زمان و مکان در امور دینی، تبلیغی و ارشادی نیز از مصادیق کارشناسی است. شما عزیزان حاضر در این جمع، کارشناسان دینی هستید و باید مقتضای این جایگاه را بشناسید و به آن عمل کنید.
حجت الاسلام والمسلمین رجایینسب با اشاره به دغدغههای علما و روحانیون نسبت به موضوع حجاب، اظهار داشت: برخورد با مظاهر بیمبالاتی از جمله باغها، رستورانها و کافهها بهطور مستمر انجام میشود و پلمبهایی نیز صورت گرفته است.
وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص امر به معروف، گفت: اگر ده نفر به فردی تذکر دهند و او بیتفاوت باشد، باید در روش خود بازنگری کنیم. اهتمام جمعی در تذکر و ارشاد، میتواند مؤثر واقع شود. وظیفه ما انجام تکلیف است، حتی اگر نتیجه فوری حاصل نشود.
رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، خاطرنشان کرد: وظیفه ما دفاع از نظام و ارزشهاست، اما این دفاع باید با درایت، شناخت موقعیت و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی همراه باشد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما