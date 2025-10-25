تدارک گسترده شهرداری شیراز به مناسبت بزرگداشت ایام فاطمیه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمد حسن اسدی شهردار شیراز شامگاه چهارشنبه در گردهمایی فاطمیون و تجمع رؤسا و مداحان هیئات مذهبی و مواکب شهر شیراز، از اجرای همزمان پروژه‌های عمرانی در ۱۱ منطقه شهرداری خبر داد و اظهار کرد: در هر نقطه از شهر، پروژه‌ای بزرگ در حال اجراست و بسیاری از عملیات‌ها در شیفت شبانه ادامه دارد.

وی با اشاره به تلاش ۱۳ هزار پرسنل شهرداری، موفقیت‌های اخیر را حاصل همدلی و فعالیت شبانه‌روزی این نیروها دانست و افزود: در دوره فعلی، سه بزرگراه جدید به بهره‌برداری رسیده که موجب کاهش محسوس بار ترافیکی در محورهای اصلی نظیر بلوار چمران، میرزای شیرازی و دکتر حسابی شده است.

اسدی از تخریب و بازسازی پل شاهد پس از ۵۰ سال فرسودگی به‌عنوان یکی از اقدامات مهم عمرانی یاد کرد و گفت: دسترسی‌های جدید شهری، زمان سفر از مناطقی چون شهرک سامان و مهدی‌آباد را به کمتر از پانزده دقیقه کاهش داده است.

در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز، شهردار شیراز از عملیاتی شدن خط ۲ مترو با ۸ ایستگاه از میانرود تا میدان امام حسین (ع) خبر داد و افزود: کار احداث تا کلبه سعدی ادامه دارد و عملیات اجرایی خطوط ۳ و ۴ مترو با هدف اتصال به حرم‌های مطهر آغاز شده است.

وی همچنین از آغاز ساخت بزرگترین پارک شهری کشور با وسعت ۴ هزار هکتار و تکمیل بزرگترین تقاطع چندسطحی کشور خبر داد و گفت: این پروژه‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهند داشت.

اسدی تحقق سرمایه اجتماعی را از دیگر دستاوردهای مدیریت شهری دانست و به برگزاری بزرگترین پیاده‌روی خانوادگی دنیا با حضور ۲۰۰ هزار نفر اشاره کرد.

شهردار شیراز در پایان با تأکید بر همکاری نهادهای استانی، اظهار داشت: در پنج ماه باقی‌مانده از سال، با افتتاح ۳۰۰ پروژه عمرانی، شاهد تحولی چشمگیر در سیمای شهری خواهیم بود.

